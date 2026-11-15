Alineaciones de Bielorrusia y Albania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia viene de ganarle 2-0 a San Marino y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Albania viene de ganarle 2-0 a Finlandia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bielorrusia y Albania
Bielorrusia (4-2-3-1): Fedor Lapoukhov, Anton Lukashov, Zakhar Volkov, Kirill Gomanov, Kirill Pechenin, Aleksandr Selyava, Max Ebong, Valeri Bocherov, German Barkovsky, Valeri Gromyko, Artem Shumanskiy. DT: Viktor Gancharenko.
Albania (4-3-3): Etrit Berisha, Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Mario Mitaj, Taulant Seferi, Kristjan Asllani, Stavros Pilios, Cristian Shpendi, Rey Manaj, Qazim Laçi.
La previa de Bielorrusia y Albania: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 12:00 (hora de Perú)
- Historial: 8 cruces — Bielorrusia ganó 2, Albania ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 26/09/2026: Albania 2-0 Bielorrusia