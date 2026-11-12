San Marino vs. Bielorrusia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. San Marino acumula cuatro derrotas al hilo en el grupo y todavía no logró marcar un gol. Bielorrusia, en cambio, llega a este cruce con la chance de estirar su buen presente en la fase.

Publicidad

Para San Marino el objetivo ya no pasa por sumar puntos sino por mostrar alguna reacción futbolística. Bielorrusia, en cambio, se mete en cancha con la idea de seguir escalando posiciones en la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

San Marino no encuentra la manera de revertir su presente. Perdió los tres partidos que jugó en esta ventana de octubre, con una diferencia de gol que lo pinta de cuerpo entero: ni siquiera pudo descontar ante Albania ni ante la propia Bielorrusia, a la que ya enfrentó hace apenas semanas. Está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones y sin unidades en su casillero.

Bielorrusia atraviesa un buen momento. Viene de ganarle a Finlandia de local y antes había goleado 4-0 justamente a este rival, de modo que llega con la confianza alta y las ideas claras. Está 18° en la tabla general con 7 puntos en 4 fechas, y una victoria más lo deja cómodo en la zona media de la clasificación.

Publicidad

El historial entre San Marino y Bielorrusia

El historial entre ambos es completamente unilateral: se enfrentaron en tres ocasiones y Bielorrusia ganó todas, con un acumulado de 11 goles a favor y ninguno en contra. El antecedente más reciente es justamente de este mes, cuando Bielorrusia goleó 4-0, y los otros dos cruces, allá por 2018, terminaron con resultados similares: 2-0 y 5-0.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Bielorrusia vs. San Marino 4-0 UEFA Nations League 18/11/2018 San Marino vs. Bielorrusia 0-2 UEFA Nations League 08/09/2018 Bielorrusia vs. San Marino 5-0 UEFA Nations League

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Publicidad

En síntesis