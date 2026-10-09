Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Diriyah con Cristiano Ronaldo: hora, TV y streaming online

Al Nassr enfrenta a Al Diriyah este viernes 9 de octubre por la fecha 8 de la Saudi Pro League 2026-27. Cristiano Ronaldo vuelve a Arabia Saudita luego de ser protagonista en los últimos días por su polémica situación con la selección de Portugal. Ahora, busca el liderazgo en el torneo local con su equipo.
CR7 abandonó la concentración de la Selección de Portugal por diferencias con su entrenador Jorge Jesús, con quien fue campeón de la Saudi Pro League en la pasada temporada. Mientras continúa esta polémica, la estrella vuelve a jugar con su equipo en Arabia Saudita.
ياهـلا وغـلا 💛 pic.twitter.com/TpqR7grMpx— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 8, 2026
Al Nassr, hasta antes de este partido, está ubicado en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la liga saudí con 16 puntos. En caso de ganar, el equipo de Ange Postecoglou saltará al primer lugar, superando a Al Hilal, que empezó este viernes como líder con 18 unidades. Antes del parón internacional, empató 1-1 ante Al Khaleej y fue goleado 4-0 por Al Ain en la AFC Champions League Elite.
Al Diriyah es el rival del equipo de CR7 y compañía este viernes. Un equipo de la ciudad de Diriyah, recientemente ascendido y que tiene varias figuras con pasado en el fútbol europeo como los casos de Darwin Núñez, Idrissa Gana Gueye, Chancel Mbemba, Enzo Millot y Óscar Rodríguez, entre otros, y está dirigido por el portugués Bruno Lage. En la tabla de la liga saudí, está ubicado en el octavo lugar con 11 puntos y viene de igualar sin goles ante Abha.
Darwin Núñez, una de las figuras que tiene Al Diriyah (Getty Images).
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¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Diriyah?
El partido entre Al Nassr y Al Diriyah, que se juega en el Alawwal Park, de Riad, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:
- Perú y el resto de Sudamérica (excepto Brasil): Somos FOX en YouTube
- Brasil: SporTV, Canal GOAT y Xsports
- México: FOX y FOX One
- Centroamérica: FOX
- Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Soccer Plus, FOX One y fuboTV
¿A qué hora se juega Al Nassr vs. Al Diriyah?
Al Nassr vs. Al Diriyah, partido correspondiente a la fecha 8 de la Saudi Pro League 2026-27, que se juega este viernes 9 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- 11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 14:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 20:00 | España
DATOS CLAVE
- Cristiano Ronaldo vuelve a Al Nassr tras su salida de la selección portuguesa.
- Al Nassr vs. Al Diriyah disputan la fecha 8 este viernes 9 de octubre.
- Al Nassr marcha cuarto con 16 puntos en la Saudi Pro League.