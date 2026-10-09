Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Diriyah con Cristiano Ronaldo: hora, TV y streaming online

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción en Al Nassr. Recibe a Al Diriyah por la Saudi Pro League 2026-27. Conoce horarios, opciones de transmisión y más detalles.

Al Nassr enfrenta a Al Diriyah este viernes 9 de octubre por la fecha 8 de la Saudi Pro League 2026-27. Cristiano Ronaldo vuelve a Arabia Saudita luego de ser protagonista en los últimos días por su polémica situación con la selección de Portugal. Ahora, busca el liderazgo en el torneo local con su equipo.

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CR7 abandonó la concentración de la Selección de Portugal por diferencias con su entrenador Jorge Jesús, con quien fue campeón de la Saudi Pro League en la pasada temporada. Mientras continúa esta polémica, la estrella vuelve a jugar con su equipo en Arabia Saudita.

ياهـلا وغـلا 💛 pic.twitter.com/TpqR7grMpx — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 8, 2026

Al Nassr, hasta antes de este partido, está ubicado en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la liga saudí con 16 puntos. En caso de ganar, el equipo de Ange Postecoglou saltará al primer lugar, superando a Al Hilal, que empezó este viernes como líder con 18 unidades. Antes del parón internacional, empató 1-1 ante Al Khaleej y fue goleado 4-0 por Al Ain en la AFC Champions League Elite.

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Al Diriyah es el rival del equipo de CR7 y compañía este viernes. Un equipo de la ciudad de Diriyah, recientemente ascendido y que tiene varias figuras con pasado en el fútbol europeo como los casos de Darwin Núñez, Idrissa Gana Gueye, Chancel Mbemba, Enzo Millot y Óscar Rodríguez, entre otros, y está dirigido por el portugués Bruno Lage. En la tabla de la liga saudí, está ubicado en el octavo lugar con 11 puntos y viene de igualar sin goles ante Abha.

Darwin Núñez, una de las figuras que tiene Al Diriyah (Getty Images).

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¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Diriyah?

El partido entre Al Nassr y Al Diriyah, que se juega en el Alawwal Park, de Riad, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:

Perú y el resto de Sudamérica (excepto Brasil): Somos FOX en YouTube

Brasil: SporTV , Canal GOAT y Xsports

, y México: FOX y FOX One

y Centroamérica: FOX

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Soccer Plus, FOX One y fuboTV

¿A qué hora se juega Al Nassr vs. Al Diriyah?

Al Nassr vs. Al Diriyah, partido correspondiente a la fecha 8 de la Saudi Pro League 2026-27, que se juega este viernes 9 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

14:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

15:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20:00 | España

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