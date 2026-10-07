La inesperada reacción de Cristiano Ronaldo a la despedida de Messi de la Selección Argentina: “Todo mi respeto…”

Cristiano sorprendió con un comentario en la carta que publicó Messi tras su despedida de la Selección Argentina. Lo elogió y destacó su trayectoria con la 'Albiceleste'.

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo con elogiosas palabras luego de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. A través de un mensaje desde su cuenta oficial de Instagram, ‘el Bicho’ celebró todo lo hecho por el 10 albiceleste durante su carrera internacional y lo manifestó de una manera llamativa.

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Lionel Messi fue el gran protagonista de la jornada del martes 6 de octubre con su partido despedida de la Selección Argentina. En el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, disputó su último partido con la ‘Albiceleste’ poniéndole punto final a una carrera con dicha selección por más de 20 años. Fue titular en el triunfo 3-0 ante Benín donde marcó un gol de penal.

Tras el encuentro, fue homenajeado y tuvo su adiós de la camiseta argentina ante el público local. Luego de ello, al día siguiente, publicó una carta en su cuenta de Instagram donde manifestó todas sus sensaciones por la noche que vivió en su despedida donde agradeció a todos, especialmente a compañeros, entrenadores, a Diego Armando Maradona y hasta los clubes en los que jugó.

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El inesperado comentario de Cristiano Ronaldo para Lionel Messi

Pese a que está viviendo una situación polémica por abandonar la Selección de Portugal en plena concentración en una disputa con el entrenador Jorge Jesús, Cristiano Ronaldo siguió de cerca todo lo que vivió recientemente Lionel Messi y no dudó en dejarle un mensaje en su cuenta de Instagram.

Ante la publicación de la carta y las imágenes que compartió el 10 argentino, CR7 comentó dicho posteo con el siguiente mensaje: “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo“.

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La carta completa de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

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También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.

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