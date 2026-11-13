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Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Gibraltar por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra vs. Gibraltar, Liga de Naciones
Andorra vs. Gibraltar, Liga de Naciones

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Entre los equipos más modestos de Europa, este cruce funciona casi como una final chica dentro de un grupo donde los puntos escasean. Andorra necesita cortar una racha negativa y Gibraltar llega con la confianza de no conocer la derrota en el torneo.

Ninguno de los dos va a pelear por meterse en la próxima fase del certamen, pero hay algo en juego: el orgullo de un clásico entre selecciones chicas que no se tienen nada fácil entre sí.

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La actualidad de ambos equipos

Andorra llega golpeada. Perdió sus dos últimos partidos de la fecha FIFA anterior, incluido un traspié como local ante Malta, y el empate sin goles ante este mismo rival en septiembre fue lo único rescatable de un tramo flojo. Con un solo punto en tres presentaciones, el equipo está 46° y necesita reencontrarse con una victoria que no consigue hace rato.

Gibraltar, en cambio, no perdió en sus últimos compromisos. Empató como visitante ante Malta y también igualó sin goles frente a Andorra, resultados que lo tienen con dos unidades en dos presentaciones y en el puesto 42. No es un arranque brillante, pero la diferencia respecto a su rival de turno es clara: no conoce la derrota en lo que va de esta edición de la Liga de Naciones.

El historial entre Andorra y Gibraltar

El historial reciente es directo: Gibraltar le ganó dos de los últimos cuatro cruces y empató los otros dos, sin que Andorra haya podido quedarse con ninguno. De hecho, Andorra no le convirtió un solo gol a este rival en los últimos cuatro enfrentamientos, mientras que Gibraltar marcó dos. El más reciente, hace apenas mes y medio, terminó 0-0.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Gibraltar vs. Andorra0-0UEFA Nations League
04/09/2024Gibraltar vs. Andorra1-0Friendlies
19/11/2022Gibraltar vs. Andorra1-0Friendlies
07/06/2021Andorra vs. Gibraltar0-0Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Liechtenstein vs. Azerbaiyán — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Andorra suma 1 punto en el torneo.
  • Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
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