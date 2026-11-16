Gibraltar vs. Malta: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes y medio estos dos equipos empataron sin goles de por medio y ahora se reencuentran con la tabla todavía corta pero con diferencias claras en puntos.
Ninguno pelea arriba en este grupo, pero Malta puede sacar una ventaja importante si gana y empieza a despegarse de Gibraltar en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Gibraltar llega golpeado después de perder 0-2 como visitante ante Andorra, un traspié que lo dejó con apenas 2 puntos en tres fechas. Antes de esa caída había sumado un empate sin goles de local frente al mismo rival y otro 1-1 ante Malta, así que el funcionamiento viene siendo parejo pero sin poder ganar.
Malta, en cambio, llega como el equipo más sólido del grupo hasta ahora. Viene de ganarle 1-0 a Andorra de local, resultado que se suma al empate con Gibraltar y a otro triunfo ante el mismo rival maltés unas semanas antes. Con 7 puntos en tres partidos, tiene margen para jugar con tranquilidad y buscar otro triunfo que lo afirme en la parte alta de su zona.
El historial entre Gibraltar y Malta
Se enfrentaron cuatro veces y el historial favorece claramente a Malta, que ganó dos de esos cruces, con un empate y una sola victoria para Gibraltar. En las últimas tres citas, Malta no perdió: dos triunfos y el empate 1-1 del mes pasado. En cuanto a goles, Malta convirtió cuatro y Gibraltar solo dos en todo el historial entre ambos.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Malta vs. Gibraltar
|1-1
|UEFA Nations League
|06/09/2023
|Malta vs. Gibraltar
|1-0
|Friendlies
|07/10/2020
|Malta vs. Gibraltar
|2-0
|Friendlies
|04/06/2014
|Gibraltar vs. Malta
|1-0
|Non-FIFA Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Liechtenstein — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
En síntesis
- Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
- Malta suma 7 puntos en el torneo.