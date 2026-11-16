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Liga de Naciones

Gibraltar vs. Malta: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones
Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes y medio estos dos equipos empataron sin goles de por medio y ahora se reencuentran con la tabla todavía corta pero con diferencias claras en puntos.

Ninguno pelea arriba en este grupo, pero Malta puede sacar una ventaja importante si gana y empieza a despegarse de Gibraltar en la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

Gibraltar llega golpeado después de perder 0-2 como visitante ante Andorra, un traspié que lo dejó con apenas 2 puntos en tres fechas. Antes de esa caída había sumado un empate sin goles de local frente al mismo rival y otro 1-1 ante Malta, así que el funcionamiento viene siendo parejo pero sin poder ganar.

Malta, en cambio, llega como el equipo más sólido del grupo hasta ahora. Viene de ganarle 1-0 a Andorra de local, resultado que se suma al empate con Gibraltar y a otro triunfo ante el mismo rival maltés unas semanas antes. Con 7 puntos en tres partidos, tiene margen para jugar con tranquilidad y buscar otro triunfo que lo afirme en la parte alta de su zona.

El historial entre Gibraltar y Malta

Se enfrentaron cuatro veces y el historial favorece claramente a Malta, que ganó dos de esos cruces, con un empate y una sola victoria para Gibraltar. En las últimas tres citas, Malta no perdió: dos triunfos y el empate 1-1 del mes pasado. En cuanto a goles, Malta convirtió cuatro y Gibraltar solo dos en todo el historial entre ambos.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Malta vs. Gibraltar1-1UEFA Nations League
06/09/2023Malta vs. Gibraltar1-0Friendlies
07/10/2020Malta vs. Gibraltar2-0Friendlies
04/06/2014Gibraltar vs. Malta1-0Non-FIFA Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Lituania vs. Liechtenstein — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

En síntesis

  • Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
  • Malta suma 7 puntos en el torneo.
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