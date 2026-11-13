Alineaciones de Andorra y Gibraltar por la Liga de Naciones: formaciones probables

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Andorra viene de caer 0-1 ante Malta. Gibraltar viene de empatar 1-1 con Malta.

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