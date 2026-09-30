Dónde ver EN VIVO Malta vs. Gibraltar por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Malta y Gibraltar se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta llega con el envión de un triunfo afuera y este jueves 1 de octubre recibe a Gibraltar con la chance de meterse solo en la punta de su grupo de la Liga de Naciones.

Publicidad

Es la segunda fecha del certamen y ambos debutaron con resultados opuestos, así que hay una diferencia clara de ánimo entre los dos bancos antes de este cruce.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Malta viene de ganar 2-1 como visitante ante Andorra, un resultado que le dio los primeros tres puntos y la ubicó 25ª entre las 54 selecciones que compiten. Con ese triunfo fresco, el equipo llega con confianza y la obligación de no relajarse ante un rival al que históricamente le sacó ventaja.

Gibraltar, en cambio, empató 0-0 de local frente a Andorra en su presentación y quedó con un solo punto, en la posición 33. Le costó abrir el arco en su debut y ahora necesita mostrar otra cara lejos de casa si quiere sostenerse entre los equipos con chances reales en el grupo.

El historial entre Malta y Gibraltar

El historial entre ambos es corto pero favorable a Malta, que ganó dos de los tres enfrentamientos y solo cayó una vez, en 2014. En los últimos dos cruces, en 2023 y 2020, Malta se impuso por la mínima y por 2-0 respectivamente, y en total le convirtió tres goles a Gibraltar mientras recibió solo uno.

Publicidad

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/09/2023 Malta vs. Gibraltar 1-0 Friendlies 07/10/2020 Malta vs. Gibraltar 2-0 Friendlies 04/06/2014 Gibraltar vs. Malta 1-0 Non-FIFA Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs

Publicidad

En síntesis