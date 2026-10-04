Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Letonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Chipre recibe a Letonia con la chance de estirar una ligera ventaja en la tabla de su grupo de la Liga de Naciones. No es una final, pero sirve para tomar envión antes de que la fecha FIFA se acabe.

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Se juega la cuarta jornada del certamen y ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la zona baja de la clasificación general. Para Chipre es la chance de consolidarse como el mejor del grupo; para Letonia, de evitar quedar último en puntos.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Chipre llega con el envión de haber ganado 2-0 ante Armenia en su último compromiso, resultado que le permitió sumar cuatro puntos y asomar como candidato a quedarse con el grupo. Antes de eso había empatado sin goles justamente con este mismo rival y cayó ante Montenegro, así que el equipo mostró altibajos pero cierra la fecha anterior con una victoria que le dio aire.

Letonia, en cambio, no logra despegar: perdió 1-2 con Montenegro en la fecha pasada y antes había igualado 0-0 con Chipre, el mismo cruce que ahora se repite pero con la localía cambiada. Con apenas un punto en tres partidos, necesita un resultado positivo para no quedar demasiado lejos en la tabla.

El historial entre Chipre y Letonia

El historial entre ambos está claramente del lado de Chipre, que ganó dos de los cuatro enfrentamientos y nunca perdió frente a Letonia, que todavía no conoce la victoria en esta serie. Los otros dos duelos terminaron igualados, incluido el más reciente, en septiembre pasado, cuando empataron 0-0. En el global de goles también manda Chipre, con cuatro tantos a favor contra apenas uno recibido.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Letonia vs. Chipre 0-0 UEFA Nations League 21/03/2024 Chipre vs. Letonia 1-1 Friendlies 13/02/1997 Chipre vs. Letonia 2-0 Friendlies 11/03/1996 Chipre vs. Letonia 1-0 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis