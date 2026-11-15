Alineaciones de Letonia y Armenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Letonia viene de caer 1-2 ante Montenegro y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Armenia viene de empatar 1-1 con Chipre y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Letonia y Armenia
Letonia (5-4-1): Rihards Matrevics, Raivis Jurkovskis, Roberts Savaļnieks, Antonijs Černomordijs, Oskars Vientiess, Dennis Cirkin, Eduards Dašķevičs, Lūkass Vapne, Dmitrijs Zelenkovs, Andrejs Cigaņiks, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.
Armenia (4-2-3-1): Aleksandr Mishiev, Artem Bandikyan, Georgiy Arutiunian, Styopa Mkrtchyan, Nair Tiknizyan, Karlen Hovhannisyan, Artur Serobyan, Ugochukwu Iwu, Narek Grigoryan, Artur Miranyan, Zhirayr Shaghoyan. DT: Eghishe Melikyan.
La previa de Letonia y Armenia: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 09:00 (hora de Perú)
- Historial: 7 cruces — Letonia ganó 2, Armenia ganó 4 y empataron 1
- Último antecedente: 25/09/2026: Armenia 2-0 Letonia