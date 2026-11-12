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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro vs. Latvia, Liga de Naciones
Montenegro vs. Latvia, Liga de Naciones

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Montenegro llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Letonia tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Montenegro viene de empatar 0-0 como local ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 7 con 10 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Letonia.

Letonia perdió 1-2 como visitante ante Chipre en la fecha anterior. Letonia está 48° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Montenegro.

El historial entre Montenegro y Letonia

Montenegro y Letonia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Montenegro y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Letonia vs. Montenegro1-2UEFA Nations League
07/09/2021Montenegro vs. Letonia0-0UEFA World Cup Qualifiers
24/03/2021Letonia vs. Montenegro1-2UEFA World Cup Qualifiers
07/10/2020Montenegro vs. Letonia1-1Friendlies
15/08/2012Montenegro vs. Letonia2-0Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Montenegro suma 10 puntos en el torneo.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
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