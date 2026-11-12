Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Publicidad

Montenegro llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Letonia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Montenegro viene de empatar 0-0 como local ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 7 con 10 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Letonia.

Letonia perdió 1-2 como visitante ante Chipre en la fecha anterior. Letonia está 48° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Montenegro.

Publicidad

El historial entre Montenegro y Letonia

Montenegro y Letonia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Montenegro y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Letonia vs. Montenegro 1-2 UEFA Nations League 07/09/2021 Montenegro vs. Letonia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2021 Letonia vs. Montenegro 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2020 Montenegro vs. Letonia 1-1 Friendlies 15/08/2012 Montenegro vs. Letonia 2-0 Friendlies

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Publicidad

En síntesis