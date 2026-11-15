Letonia vs. Armenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Con el descenso ya casi sellado para uno de los dos, lo que está en juego acá es evitar el papelón total en esta Liga de Naciones. Letonia no gana hace rato y Armenia tampoco es que esté para tirar cohetes, pero al menos suma puntos.
Es un partido entre dos equipos que ya no pelean por nada arriba, pero la diferencia de puntos obliga a Letonia a reaccionar si quiere tener alguna chance de estirar la ilusión en este grupo.
La actualidad de ambos equipos
Letonia llega golpeada: perdió sus últimos tres partidos y todavía no logró ganar en esta edición de la Liga de Naciones. El más reciente fue una caída 1-2 como visitante ante Montenegro, y antes había sufrido lo mismo en ambos roles, de local y de visitante, siempre con el mismo resultado adverso. Con un solo punto en cinco fechas, el equipo está 49° entre 54 en el ranking general de la competencia.
Armenia no gana pero tampoco pierde hace dos partidos: viene de empatar 1-1 de local ante Chipre y antes había igualado 0-0 como visitante frente a Montenegro. Antes de esa racha había caído 0-2 también ante Chipre. Con 5 puntos en cinco presentaciones, está bastante mejor posicionada que su rival de turno, en el puesto 34, y llega con algo más de tranquilidad aunque sin margen para relajarse.
El historial entre Letonia y Armenia
El historial reciente le sonríe claramente a Armenia, que ganó 4 de los 7 cruces entre ambas selecciones, contra apenas 2 triunfos de Letonia y un empate. En materia de goles también manda Armenia, con 10 convertidos contra 7 de su rival. El antecedente más cercano fue hace poco más de un año, en septiembre de 2026, cuando Armenia se impuso 2-0.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Armenia vs. Letonia
|2-0
|UEFA Nations League
|17/11/2024
|Letonia vs. Armenia
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2024
|Armenia vs. Letonia
|4-1
|UEFA Nations League
|12/10/2023
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Armenia vs. Letonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2014
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|11/02/2009
|Letonia vs. Armenia
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.
- Armenia suma 5 puntos en el torneo.