Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza llega con paso firme a este martes 6 de octubre y tiene la chance de meter presión arriba de la tabla si suma otros tres puntos ante Macedonia del Norte.

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El invicto suizo en esta fecha FIFA contrasta con un rival que todavía no logró puntuar y necesita revertir una imagen golpeada. Para Suiza es la oportunidad de confirmar que pelea arriba en la Liga de Naciones.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Suiza llega a este duelo con tres victorias consecutivas que la tienen segunda en su grupo con 9 puntos en igual cantidad de partidos. Viene de ganarle 2-1 a Eslovenia de local y antes había goleado 3-0 a Escocia como visitante, una seguidilla que muestra un equipo sólido tanto en ataque como en la contundencia para cerrar los partidos.

Macedonia del Norte, en cambio, no logra arrancar en esta edición de la Liga de Naciones. Perdió sus tres presentaciones, la última 0-2 como local frente a Escocia, y antes había caído también 0-2 ante Eslovenia de visitante. Sin unidades en el casillero, el equipo necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la tabla se le complique todavía más.

El historial entre Suiza y Macedonia del Norte

El historial reciente entre ambos es corto pero elocuente: se enfrentaron una sola vez y fue hace apenas unas semanas, con triunfo contundente de Suiza por 3-0 como visitante. Ese resultado dejó a Macedonia del Norte sin goles a favor en el cruce y confirma una diferencia clara entre ambos planteles en este arranque de competencia.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Macedonia del Norte vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis