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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Macedonia del Norte por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Scotland vs. North Macedonia, Liga de Naciones
Scotland vs. North Macedonia, Liga de Naciones

Escocia recibe a Macedonia del Norte este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Escocia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Macedonia del Norte tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Escocia viene de perder 1-2 como local ante Eslovenia. El equipo ocupa el puesto 34 con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Macedonia del Norte.

Macedonia del Norte perdió 0-3 como visitante ante Suiza en la fecha anterior. Macedonia del Norte está 53° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Escocia.

El historial entre Escocia y Macedonia del Norte

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Escocia, 1 de Macedonia del Norte y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Macedonia del Norte vs. Escocia0-2UEFA Nations League
10/09/2013Macedonia del Norte vs. Escocia1-2UEFA World Cup Qualifiers
11/09/2012Escocia vs. Macedonia del Norte1-1UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2009Escocia vs. Macedonia del Norte2-0UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2008Macedonia del Norte vs. Escocia1-0UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Escocia y Macedonia del Norte se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Escocia suma 4 puntos en el torneo.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
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