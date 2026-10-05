Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Escocia y Eslovenia se vuelven a cruzar el martes 6 de octubre, apenas diez días después de haber empatado sin goles, y esta vez el objetivo pasa por escalar posiciones en la Liga de Naciones.
Ambos llegan con los mismos puntos y una diferencia mínima en la tabla, así que el que gane se asegura un salto en la clasificación de cara a lo que resta del certamen.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Escocia llega entonando después de ganarle 2-0 a Macedonia del Norte como visitante, un resultado que le permitió recuperarse de la dura caída 0-3 ante Suiza. La intención de local es clara, aunque antes de esa racha positiva también había dejado puntos con el propio rival de esta fecha.
Eslovenia, por su parte, viene de perder 1-2 frente a Suiza jugando afuera, luego de haber goleado 2-0 en casa a Macedonia del Norte. El equipo alterna buenos y malos resultados, y necesita un triunfo como visitante para no quedarse atrás en la pelea por los puntos.
El historial entre Escocia y Eslovenia
El historial entre ambos tiene seis antecedentes, con dos victorias para Escocia, ninguna para Eslovenia y cuatro empates, lo que confirma una paridad marcada pese a la ligera ventaja escocesa en la diferencia de gol (7 contra 3). El cruce más reciente, hace apenas unos días, terminó igualado sin goles, y antes de eso también hubo empates ajustados como el 2-2 de 2017 o el 1-1 de 2012.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Eslovenia vs. Escocia
|0-0
|UEFA Nations League
|08/10/2017
|Eslovenia vs. Escocia
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2017
|Escocia vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/02/2012
|Eslovenia vs. Escocia
|1-1
|Friendlies
|12/10/2005
|Eslovenia vs. Escocia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2004
|Escocia vs. Eslovenia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Escocia suma 4 puntos en el torneo.
- Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.