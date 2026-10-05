Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Scotland vs. Slovenia, Liga de Naciones
Scotland vs. Slovenia, Liga de Naciones

Escocia y Eslovenia se vuelven a cruzar el martes 6 de octubre, apenas diez días después de haber empatado sin goles, y esta vez el objetivo pasa por escalar posiciones en la Liga de Naciones.

Ambos llegan con los mismos puntos y una diferencia mínima en la tabla, así que el que gane se asegura un salto en la clasificación de cara a lo que resta del certamen.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Escocia llega entonando después de ganarle 2-0 a Macedonia del Norte como visitante, un resultado que le permitió recuperarse de la dura caída 0-3 ante Suiza. La intención de local es clara, aunque antes de esa racha positiva también había dejado puntos con el propio rival de esta fecha.

Eslovenia, por su parte, viene de perder 1-2 frente a Suiza jugando afuera, luego de haber goleado 2-0 en casa a Macedonia del Norte. El equipo alterna buenos y malos resultados, y necesita un triunfo como visitante para no quedarse atrás en la pelea por los puntos.

El historial entre Escocia y Eslovenia

El historial entre ambos tiene seis antecedentes, con dos victorias para Escocia, ninguna para Eslovenia y cuatro empates, lo que confirma una paridad marcada pese a la ligera ventaja escocesa en la diferencia de gol (7 contra 3). El cruce más reciente, hace apenas unos días, terminó igualado sin goles, y antes de eso también hubo empates ajustados como el 2-2 de 2017 o el 1-1 de 2012.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Eslovenia vs. Escocia0-0UEFA Nations League
08/10/2017Eslovenia vs. Escocia2-2UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2017Escocia vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
29/02/2012Eslovenia vs. Escocia1-1Friendlies
12/10/2005Eslovenia vs. Escocia0-3UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2004Escocia vs. Eslovenia0-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Escocia suma 4 puntos en el torneo.
  • Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones