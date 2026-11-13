Alineaciones de Bulgaria e Islandia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Bulgaria viene de ganarle 2-0 a Luxemburgo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Islandia viene de empatar 0-0 con Estonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bulgaria e Islandia
Bulgaria (4-3-3): Daníel Naumov, Ivan Turitsov, Stefán Velkov, Emil Tsenov, Dimitar Velkovski, Andrian Kraev, Ilia Gruev, Georgi Rusev, Georgi Lazarov, Atanas Iliev, Kristiyan Balov. DT: Atanas Ribarski.
Islandia (4-3-3): Hákon Valdimarsson, Victor Pálsson, Stefán Teitur Thordarson, Daníel Leó Grétarsson, Mikael Ellertsson, Gylfi Sigurdsson, Ísak Bergmann Johanneson, Hákon Arnar Haraldsson, Andri Gudjohnsen, Orri Óskarsson, Jón Dagur Thorsteinsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
La previa de Bulgaria e Islandia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Perú)
- Historial: 5 cruces — Bulgaria ganó 3, Islandia ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 03/10/2026: Islandia 3-0 Bulgaria
- Próximo partido de Bulgaria: vs. Estonia, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Islandia: vs. Luxemburgo, lunes 16 de noviembre