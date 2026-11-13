Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Islandia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Bulgaria viene de ganar 2-0 como visitante ante Luxemburgo. El equipo ocupa el puesto 35 con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Islandia.
Islandia empató 0-0 como visitante ante Estonia en la fecha anterior. Islandia está 13° en la tabla con 8 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Bulgaria.
El historial entre Bulgaria e Islandia
Bulgaria e Islandia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Bulgaria, 1 de Islandia y 1 empate.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Islandia vs. Bulgaria
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2005
|Bulgaria vs. Islandia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Islandia vs. Bulgaria
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Islandia vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2001
|Bulgaria vs. Islandia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.
- Islandia suma 8 puntos en el torneo.