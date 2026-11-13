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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria vs. Iceland, Liga de Naciones
Bulgaria vs. Iceland, Liga de Naciones

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Islandia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Bulgaria tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Bulgaria viene de ganar 2-0 como visitante ante Luxemburgo. El equipo ocupa el puesto 35 con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Islandia.

Islandia empató 0-0 como visitante ante Estonia en la fecha anterior. Islandia está 13° en la tabla con 8 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Bulgaria.

El historial entre Bulgaria e Islandia

Bulgaria e Islandia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Bulgaria, 1 de Islandia y 1 empate.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Islandia vs. Bulgaria3-0UEFA Nations League
07/09/2005Bulgaria vs. Islandia3-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Islandia vs. Bulgaria1-3UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Islandia vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/03/2001Bulgaria vs. Islandia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.
  • Islandia suma 8 puntos en el torneo.
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