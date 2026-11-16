Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Iceland vs. Luxembourg, Liga de Naciones
Iceland vs. Luxembourg, Liga de Naciones

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Islandia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Luxemburgo tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de ganar 5-0 como visitante ante Bulgaria. El equipo ocupa el puesto 10 con 11 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Estonia.

Luxemburgo perdió 0-1 como local ante Estonia en la fecha anterior. Luxemburgo está 43° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Bulgaria.

El historial entre Islandia y Luxemburgo

Islandia y Luxemburgo se enfrentaron 8 veces en los últimos años: 4 triunfos de Islandia, 1 de Luxemburgo y 3 empates.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Luxemburgo vs. Islandia0-3UEFA Nations League
13/10/2023Islandia vs. Luxemburgo1-1UEFA European Championship Qualifiers
08/09/2023Luxemburgo vs. Islandia3-1UEFA European Championship Qualifiers
14/11/2009Luxemburgo vs. Islandia1-1Friendlies
09/03/1999Luxemburgo vs. Islandia1-2Friendlies
07/09/1993Islandia vs. Luxemburgo1-0UEFA World Cup Qualifiers
20/05/1993Luxemburgo vs. Islandia1-1UEFA World Cup Qualifiers
28/03/1990Luxemburgo vs. Islandia1-2Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Islandia suma 11 puntos en el torneo.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones