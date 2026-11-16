Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

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Islandia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Luxemburgo tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de ganar 5-0 como visitante ante Bulgaria. El equipo ocupa el puesto 10 con 11 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Estonia.

Luxemburgo perdió 0-1 como local ante Estonia en la fecha anterior. Luxemburgo está 43° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Bulgaria.

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El historial entre Islandia y Luxemburgo

Islandia y Luxemburgo se enfrentaron 8 veces en los últimos años: 4 triunfos de Islandia, 1 de Luxemburgo y 3 empates.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Luxemburgo vs. Islandia 0-3 UEFA Nations League 13/10/2023 Islandia vs. Luxemburgo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/2023 Luxemburgo vs. Islandia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/11/2009 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 Friendlies 09/03/1999 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies 07/09/1993 Islandia vs. Luxemburgo 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 20/05/1993 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/1990 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies

Horario del partido

Perú: 12:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

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En síntesis