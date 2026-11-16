Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Islandia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Luxemburgo tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Islandia viene de ganar 5-0 como visitante ante Bulgaria. El equipo ocupa el puesto 10 con 11 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Estonia.
Luxemburgo perdió 0-1 como local ante Estonia en la fecha anterior. Luxemburgo está 43° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Bulgaria.
El historial entre Islandia y Luxemburgo
Islandia y Luxemburgo se enfrentaron 8 veces en los últimos años: 4 triunfos de Islandia, 1 de Luxemburgo y 3 empates.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Luxemburgo vs. Islandia
|0-3
|UEFA Nations League
|13/10/2023
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/2023
|Luxemburgo vs. Islandia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/11/2009
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|09/03/1999
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
|07/09/1993
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|20/05/1993
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/1990
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Islandia suma 11 puntos en el torneo.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.