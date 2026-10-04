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Liga de Naciones

Irlanda del Norte vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones

A diez días de haberse cruzado en la misma Liga de Naciones, Irlanda del Norte y Georgia se vuelven a ver las caras este lunes 5 de octubre y el historial reciente juega a favor de los locales.

Es la cuarta fecha del grupo y las posiciones están bien marcadas: Irlanda del Norte pelea arriba con 7 puntos y Georgia todavía no logró ganar. Para los georgianos es casi la última chance de mostrar algo distinto antes de que la diferencia se vuelva insalvable.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte llega envalentonada después de golear 3-0 como visitante a Ucrania, un resultado que le permitió meterse en zona de pelea con 7 puntos en tres partidos. Antes había rescatado un empate sin goles ante Hungría de local y, apenas unos días atrás, se había impuesto justo a este mismo rival por la mínima diferencia. El equipo acumula una racha sólida y no pierde desde hace tres presentaciones.

Georgia, en cambio, no logra despegar en el torneo. Cayó 1-0 como visitante frente a Hungría en la última fecha y antes había sumado un punto en el empate sin goles contra Ucrania. La derrota ante Irlanda del Norte a fines de septiembre completa un cierre de ciclo sin triunfos, con un solo punto en tres juegos y la urgencia de reaccionar antes de que el grupo se le escape definitivamente.

El historial entre Irlanda del Norte y Georgia

El historial entre ambos es corto pero muy parejo en cantidad de enfrentamientos y completamente desparejo en resultados: Irlanda del Norte ganó los dos únicos cruces que disputaron. El más reciente fue hace apenas diez días, cuando se impuso 1-0 en Georgia, y el antecedente anterior databa de 2008, con una goleada 4-1 también a favor de los norirlandeses. En total, Irlanda del Norte convirtió cinco goles y solo recibió uno en estos dos partidos.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Georgia vs. Irlanda del Norte0-1UEFA Nations League
26/03/2008Irlanda del Norte vs. Georgia4-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Irlanda del Norte suma 7 puntos en el torneo.
  • Georgia suma 1 punto en el torneo.
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