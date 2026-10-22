¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones confirmadas para Al Faisaly vs. Al Nassr: formaciones, cambios y bajas

Al Nassr visita a Al Faisaly con la misión de ganar para seguir en la pelea arriba. Cristiano Ronaldo va desde el arranque. Los entrenadores Giovanni Solinas y Ange Postecoglou definen las alineaciones.

Al Nassr visita a Al Faisaly en el partido correspondiente a la fecha 11 de la Saudi Pro League 2026/27. Se trata del duelo que se juega este viernes 23 de octubre desde las 16:30 horas local (8:30 AM de Perú) en el Estadio de la Ciudad Deportiva de Majmaah. Cristiano Ronaldo apunta a ser titular en el equipo de Ange Postecoglou, que tendría todo listo para este duelo.

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Al Nassr está obligado a ganar para no perder de vista al líder y el escolta de esta Saudi Pro League, Al Qadisiya y Al Hilal, equipos que se deben enfrentar también este viernes. Por eso, para los dirigidos por Postecoglou, no hay margen de error para seguir en la pelea por el primer lugar en la tabla de posiciones.

Cristiano Ronaldo busca revancha de un mal partido ante NEOM SC en la jornada pasada. Erró un penal y desperdició una chance de gol abajo del arco. Si bien su equipo ganó por 1-0, el portugués buscará mejorar su imagen y seguir acercándose al récord de 1.000 goles (actualmente, tiene 981).

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Al Faisaly es el equipo local en este encuentro. Es uno de los ascendidos en esta temporada, proveniente de la Primera División saudí. El equipo del italiano Giovanni Solinas está en la pelea por no descender y viene de igualar 2-2 ante Al Shabab en la última jornada.

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Alineación de Al Faisaly

ARQUERO: Fernando Pacheco ;

; DEFENSAS: Yaseen Barnawi , Abdoulaye Seck , Andrei Girotto , Abdullah Bin Subayt , Mohammed Al Shanqiti ;

, , , , ; VOLANTES: Théo Bongonda , Flávio , Abdullah Al Muqrin , Jaime Seoane ;

, , , ; DELANTERO: Alexandre Mendy .

. DIRECTOR TÉCNICO: Giovanni Solinas.

Alineación de Al Nassr

ARQUERO: Bento ;

; DEFENSAS: Nawaf Boushal , Abdulelah Al Amri , Íñigo Martínez , Ayman Yayha ;

, , , ; VOLANTES: Abdullah Al Khaibari , Samu Costa ;

, ; MEDIAPUNTAS / EXTREMOS: Ángelo , João Félix , Sadio Mané ;

, , ; DELANTERO: Cristiano Ronaldo .

. DIRECTOR TÉCNICO: Ange Postecoglou.

Formaciones, cambios y bajas en Al Faisaly vs. Al Nassr

En Al Faisaly no se especula con grandes cambios para enfrentar a uno de los candidatos al título. En todo caso, se espera que Solinas sostenga la formación 5-4-1 que utiliza en los últimos partidos.

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Por el lado de Al Nassr, se sostiene el 4-2-3-1, que puede transformarse en 4-4-2 cuando João Félix pisa el área. Con respecto al equipo que venció 1-0 a NEOM SC, no habría modificaciones por parte de Ange Postecoglou.

En tanto, entre las ausencias destacadas en el último campeón de la Saudi Pro League hay que destacar a Kingsley Coman, Mohamed Simakan, Sultan Al Ghannam y Abdulrahman Ghareeb, todos por problemas físicos.

¿Dónde ver EN VIVO Al Faisaly vs. Al Nassr?

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil), México y Centroamérica: Canal de YouTube Fox One MX

Estados Unidos: FOX Deportes , Fox Sports 2 , FOX One y fuboTV

, , y España: Movistar Liga de Campeones, Vamos y Movistar+

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¿A qué hora se juega Al Faisaly vs. Al Nassr?

6:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 9:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 10:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 15:30 | España

| España 16:30 | Arabia Saudita

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