Futbolistas huyen de Arabia Saudita y Cristiano Ronaldo se queda sin jugar con Al Nassr

El conflicto entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen provoca que se suspendan algunos partidos de la Saudi Pro League. En tanto, varios futbolistas internacionales han abandonado el país debido a la amenaza por bombardeos.

La situación en Arabia Saudita complica la disputa de la Saudi Pro League 2026-27. Es que el conflicto entre el país y los rebeldes hutíes de Yemen ha desembocado en fuertes amenazas por potenciales bombardeos y ataques contra la ciudad de Riad. Por este motivo, el torneo saudí debió suspender varios partidos, incluido el de Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo.

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La Saudi Pro League decidió suspender los partidos de los equipos más importantes del país. Además de Al Nassr, Al Hilal y Al Ittihad tampoco jugarán sus respectivos partidos. Se tomó la decisión poco después de lo ocurrido en el partido entre Al Nassr y el Neftchi Fergana de Uzbekistán por la AFC Champions League Elite.

El partido que Cristiano Ronaldo y compañía debían disputar se pudo jugar. Sin embargo, el partido demoró su inicio debido a que se alertó a todos los presentes por una amenaza a la ciudad de Riad por un posible ataque. El conflicto saudí-yemení, así, ya ha provocado problemas en el desarrollo del fútbol profesional en el país.

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Por tal motivo, la decisión de la Saudi Pro League ha sido la de suspender los partidos que se disputen en la capital de Arabia Saudita. Y no solo eso, según ha reportado el diario AS, hay varios futbolistas que han abandonado el país. Cristiano Ronaldo no ha sido el caso.

El compromiso de Cristiano Ronaldo con Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo no se ha ido de Arabia Saudita, ya que su compromiso con Arabia Saudita es total. Su vínculo con el país trasciende más allá del plano deportivo, ya que es el lugar que ha escogido con su familia desde que decidió firmar con el Al Nassr en enero de 2023.

De hecho, su compromiso llegó al punto en que ha dado su apoyo a Arabia Saudita ante los ojos del mundo. Fue precisamente en la previa al partido ante Neftchi Fergana cuando besó la camiseta de Al Nassr, pero más precisamente en la parte donde se ubica el símbolo del país, el cual tiene una palmera y dos espadas cruzadas. Tras el partido, el propio CR7 manifestó: “Soy portugués, pero pertenezco al Reino de Arabia Saudita“.

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Además, el conjunto saudí será el último de su ilustre carrera, a la cual le falta su máximo objetivo: los 1.000 goles. Está a 19 de poder llegar a esa cifra, ya que ante el conjunto de Uzbekistán marcó el tanto 981 en el triunfo 3-1.

Los partidos suspendidos en Arabia Saudita

La Saudi Pro League suspendió tres partidos. Los motivos oficiales no son por seguridad, sino por temas logísticos. Esto se debe al cierre de los aeropuertos. Con esto, la única alternativa para llegar a ciertos lugares era vía terrestre, es decir por autobús.

Ante esto, se decidió que ciertos partidos que demandaban largos viajes, sean suspendidos y reprogramados.

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Al Nassr vs. Al Ahli fue reprogramado para el 6 de marzo de 2027.

Al Riyadh vs. Al Hilal y Al Shabab vs. Al Ittihad fueron reprogramados para el 19 de diciembre de este año.

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