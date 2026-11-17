Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Dinamarca llega en gran momento tras golear a Portugal en condición de visitante, y ahora quiere ratificar ese nivel ante un rival que todavía no logra despegar en esta Liga de Naciones.
No hay mucho margen de error para Noruega si quiere meterse en la pelea del grupo, mientras que los daneses pueden asegurar un cierre de año inmejorable.
La actualidad de ambos equipos
Dinamarca viene de una goleada categórica por 4-1 ante Portugal, que se suma a otro triunfo como visitante frente a Gales. Esa racha borró el mal trago de la derrota 2-4 como local justamente contra los portugueses, y hoy el equipo llega con la confianza arriba y la necesidad de sostener ese nivel.
Noruega, en cambio, no logra encontrar regularidad: ganó su último partido 3-1 ante Gales como local, pero antes había caído con Portugal y con los propios galeses. Con 6 puntos y una ubicación incómoda en la tabla general, necesita sumar afuera de casa para no quedar relegado en la pelea del grupo.
El historial entre Dinamarca y Noruega
El historial entre ambos es amplio y con ventaja clara para Dinamarca, que ganó 8 de los 13 enfrentamientos, contra apenas 3 de Noruega y 2 empates. En goles la diferencia también favorece a los daneses, 23 contra 14.
El antecedente más reciente, de septiembre pasado, lo ganó Noruega 3-2 en una eliminatoria, cortando una seguidilla en la que Dinamarca se había impuesto en los dos cruces anteriores.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Noruega vs. Dinamarca
|3-2
|UEFA Nations League
|08/06/2024
|Dinamarca vs. Noruega
|3-1
|Friendlies
|15/11/2013
|Dinamarca vs. Noruega
|2-1
|Friendlies
|06/09/2011
|Dinamarca vs. Noruega
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Noruega vs. Dinamarca
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Noruega vs. Dinamarca
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/04/1998
|Dinamarca vs. Noruega
|0-2
|Friendlies
|01/06/1994
|Noruega vs. Dinamarca
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN 4 y Disney+ Premium.
- Dinamarca suma 9 puntos en el torneo.
- Noruega suma 6 puntos en el torneo.