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Liga de Naciones

Noruega vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Norway vs. Wales, Liga de Naciones
Norway vs. Wales, Liga de Naciones

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Noruega y Gales llegan golpeados y con la tabla complicada, en un cruce que pinta más a trámite que a otra cosa en esta Liga de Naciones. Ninguno de los dos pudo ganar en la jornada pasada y ahora se ven las caras de nuevo, apenas semanas después del último cruce.

No hay mucho margen para seguir perdiendo puntos si alguno quiere meterse en la pelea de arriba del grupo. Es una nueva chance de sumar antes de que la fase se les escape.

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La actualidad de ambos equipos

Noruega no gana hace rato: cayó ante Portugal de visitante, también perdió con Gales y antes había sido superada por Portugal como local. Tres derrotas seguidas que la dejaron 39° con apenas 3 puntos en cuatro presentaciones, un andar que preocupa más allá del rival de turno.

Gales tampoco atraviesa un buen momento. Viene de perder con Dinamarca de local, después de haberle ganado justamente a Noruega, y antes había caído también ante los daneses. Está 40° con los mismos 3 puntos que su próximo rival, en una campaña que necesita un golpe de timón cuanto antes.

El historial entre Noruega y Gales

El historial es ampliamente favorable a Gales: de los siete enfrentamientos entre ambos, ganó cuatro, Noruega apenas uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también lo respalda, con 13 tantos a favor contra 6 de los noruegos.

El antecedente más fresco es justamente el duelo de octubre, cuando Gales se impuso 2-1 de local. Antes de eso hay que remontarse hasta 2011 para encontrar otra victoria galesa clara, en un cruce histórico donde Noruega nunca logró hacer pie.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Gales vs. Noruega2-1UEFA Nations League
12/11/2011Gales vs. Noruega4-1Friendlies
06/02/2008Gales vs. Noruega3-0Friendlies
05/09/2001Noruega vs. Gales3-2UEFA World Cup Qualifiers
07/10/2000Gales vs. Noruega1-1UEFA World Cup Qualifiers
21/09/1983Noruega vs. Gales0-0UEFA European Championship Qualifiers
22/09/1982Gales vs. Noruega1-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Noruega suma 3 puntos en el torneo.
  • Gales suma 3 puntos en el torneo.
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