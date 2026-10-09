Ramón Díaz rechazó dirigir a André Carrillo en Corinthians por amor a River Plate

Era el gran candidato a dirigir Corinthians en reemplazo de Fernando Diniz. Recibió varias ofertas, pero rechazó todo porque espera a River. No habrá reencuentro con André Carrillo.

Pese a la insistencia de Corinthians, Ramón Díaz rechazó la posibilidad de retornar al club como entrenador y dirigir nuevamente a André Carrillo. El director técnico argentino era el favorito de la directiva del Timão para reemplazar a Fernando Diniz. Su gran deseo es volver a dirigir a River Plate para 2027.

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Corinthians no atraviesa una buena situación, ya que está en la parte baja de la tabla de posiciones, apenas un punto arriba de la zona de descenso. La derrota 2-1 ante Inter de Porto Alegre, la séptima del equipo de manera consecutiva, llevó al despido de Diniz.

Ante esto, Ramón Díaz surgió como el máximo candidato a tomar el mando. Su conocimiento del plantel, además del buen recuerdo que dejó en el club animaba a pensar en su regreso. Para André Carrillo es como un padre futbolístico, ya que lo dirigió en Al Hilal y, por él, juega en el Timão (lo convenció de firmar allí en 2024).

Ramón Díaz podía volver a juntarse con André Carrillo (IA Gemini).

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Ramón Díaz rechazó tres ofertas de Corinthians

El interés de Corinthians por repatriar a Ramón Díaz fue muy claro. Tal como informó el periodista Germán García Grova en su columna para Bolavip Argentina, el club brasileño le hizo tres ofertas para que sea su nuevo entrenador. Las rechazó todas.

Más aún, el conjunto paulista hasta le ofreció el puesto de entrenador a su hijo y asistente técnico, Emiliano Díaz, pero éste también lo rechazó. Así, la búsqueda del reemplazante de Fernando Diniz continúa. Mientras tanto, William Batista, entrenador de la Sub 20 del club, será el entrenador interino que dirija al primer equipo ante Palmeiras en el clásico de este domingo.

¿Por qué Ramón Díaz rechazó a Corinthians? Tal como explicó García Grova, la decisión tiene que ver con un gran deseo que tiene: volver a dirigir a River Plate, el club de sus amores en Argentina. La posibilidad es latente debido a que el conjunto argentino está con Leonardo Ponzio como interino y evalúa opciones de entrenador para 2027.

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El ‘Pelado’ entiende que, para poder tener chances de dirigir su cuarto ciclo como entrenador del ‘Millonario’, debe estar en libertad de acción. Un posible trabajo en Brasil hubiese complicado ese deseo.

El comunicado de Emiliano Díaz para los hinchas de Corinthians

Tras trascender la decisión de Ramón Díaz, su propio hijo Emiliano decidió publicar un par de historias en Instagram con un comunicado oficial para manifestarse públicamente ante el motivo del rechazo a Corinthians.

Si bien el gran deseo de Emiliano Díaz es ser entrenador por su cuenta, reveló que quiere acompañar a su padre para “cumplir su último sueño en el fútbol”. Todo hace creer que eso estaría relacionado con su deseo de dirigir a River Plate por cuarta vez.

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A continuación, el comunicado de Emiliano Díaz para los hinchas de Corinthians:

“Hoy me tocó tomar la decisión más difícil de mi carrera, que es no poder vivir el sueño que tanto esperé. Es un día muy triste. Pero hay una cosa que siempre llevé conmigo, que es la lealtad. Y hoy tengo el deber como profesional, pero principalmente como hijo, de acompañar a la persona que apostó todo por mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol.

Entonces te hablo directamente a vos, Fiel (hincha de Corinthians). Nada de lo que diga o haga va a ser suficiente para agradecer todo el cariño y el amor que me dieron en estos últimos días. Nunca voy a olvidar eso. Y quiero dejar acá una promesa: ¡un día voy a volver! Voy a hacer de todo y un poco más para merecer esta oportunidad, volver y ganar todo al lado de ustedes. Los amo con todo mi corazón. Voy a seguir alentando como siempre, porque ustedes saben… ¡me convertí en un maloqueiro que nunca se rinde! Tengo la certeza de que esta historia va a tener un capítulo más. Estamos juntos, siempre Fiel.”

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El comunicado de Emiliano Díaz (Instagram @emiliano34diaz).

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