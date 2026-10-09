Ramón Díaz rechazó tres ofertas de Corinthians porque espera el llamado de River

El Pelado le dijo que no tres veces al Timao debido a que tiene el deseo de ser el DT de River una vez más.

En las últimas horas, Corinthians se quedó sin entrenador luego de que la directiva del conjunto paulista decidiera despedir a Fernando Diniz. El Timao quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores y se encuentra a un punto de la zona de descenso en el Brasileirao.

Para paliar la crisis deportiva, el club brasileño quiso contar con los servicios de Ramón Díaz, quien ya dirigió allí recientemente y dejó un gran paso detrás suyo, incluso con el Campeonato Paulista del 2025 conquistado.

Luego de varios días de negociaciones, el riojano optó por rechazar todas las ofertas que Corinthians le puso sobre la mesa. ¿El motivo? River. Sí: Ramón Díaz quiere un nuevo ciclo como entrenador en el Millonario y espera el llamado de Stefano Di Carlo para convertirse en el DT cuando el presidente y la gestión deportiva del club de Núñez lo decida.

En total, fueron tres las propuestas que le acercó el Timao a Ramón, incluyendo una última en la que cumplían con todos los requisitos que el riojano pretendía. Sin embargo, también la rechazó ante la posibilidad latente de volver a dirigir a River.

Además, no solo fue Ramón quien rechazó, sino que Emiliano, su hijo, también. Tras la negativa del DT, Corinthians se comunicó con su primogénico, que ejerce como su ayudante de campo, y nuevamente la respuesta fue negativa.

El deseo de ambos es regresar a River, donde dirigieron por última vez entre 2012 y 2014. Con Leonardo Ponzio como entrenador, ratificado por contrato hasta mediados del 2027, el Millonario deberá entablar negociaciones por ambas vías si quiere contar con Ramón Díaz como DT una vez más.

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El paso de Ramón Díaz por Corinthians

El Pelado había dejado en claro que estaba para cosas importantes en el fútbol de Brasil tras su ciclo en Vasco da Gama. Para 2024, Corinthians estaba en los puestos de abajo de la tabla y la dirigencia decidió ir a la carga por el ex entrenador de River.

Ramón Díaz asumió en Corinthians, salvó al equipo del descenso y dejó un muy buen recuerdo en su paso por el club, que fue entre 2024 y 2025. Los números indican que dirigió al Timao en 60 oportunidades con 31 victorias, 16 empates y 13 caídas, teniendo un porcentaje de puntos superior al 60%.

La trayectoria de Ramón Díaz como DT

River Plate — Argentina

— Argentina Oxford United — Inglaterra

— Inglaterra San Lorenzo — Argentina

— Argentina Club América — México

— México Independiente — Argentina

— Argentina Selección de fútbol de Paraguay — Paraguay

— Paraguay Al-Hilal — Arabia Saudita

— Arabia Saudita Al-Ittihad — Arabia Saudita

— Arabia Saudita Pyramids FC — Egipto

— Egipto Club Libertad — Paraguay

— Paraguay Botafogo — Brasil

— Brasil Al-Nasr — Emiratos Árabes Unidos

— Emiratos Árabes Unidos Vasco da Gama — Brasil

— Brasil Corinthians — Brasil

— Brasil Club Olimpia — Paraguay

— Paraguay Internacional — Brasil