Pedro García lapida a André Carrillo por su terrible nivel con Perú: “Los galones son para demostrar”

El periodista Pedro García fue realmente fulminante sobre el rendimiento de André Carrillo en la fecha FIFA y no se guardó nada para criticarlo. Aseguró que con ese nivel mostrado no sirve para nada en la Bicolor.

Uno de los jugadores de la Selección Peruana más cuestionados drásticamente luego de la fecha FIFA es sin duda alguna André Carrillo. A pesar de no haber tenido muchos minutos de competencia y de no ser parte de las planificaciones estelares de Mano Menezes durante los amistosos internacionales, fue el periodista Pedro García quien lo hizo leña durante una de sus evaluaciones.

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Fuente: La Bicolor.

Siempre fiel a su estilo y bien directo en sus explicaciones, el reconocido periodista deportivo habló particularmente del rendimiento de André Carrillo durante la gira norteamericana. Si bien en anteriores ocasiones confesó que tendría que ser uno de nuestros máximos referentes y líderes futbolísticos, ahora explotó con todo para señalar que con lo mostrado no sirve para nada.

“André Carrillo ha demostrado que en ese nivel no sirve para nada. Carrillo, en su nivel, te sirve. En este nivel no sirve para nada. No me quiero comer el cuento de que no venía sentido de Brasil. ¿Sentido? Sentido no juega. El que juega y pisa la cancha tiene que hacer alguna diferencia y me parece que Carrillo no demostró en este momento”; comentó Pedro García en ‘Doble Punta‘.

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En esta misma línea, el periodista deportivo señaló que la experiencia y el recorrido internacional de André Carrillo tendría que seguir siendo parte de la Selección Peruana ya que sería clave para el tan ansiado recambio generacional que tanto se viene buscando en el plantel. “No es un soldado más. Los galones no son para lucirlos ni para la foto. Los galones son para demostrar“.

¿André Carrillo seguirá siendo convocado a la Selección Peruana?

Al ser uno de los jugadores más experimentados en el universo de jugadores de la Selección Peruana, cualquiera podría decir que André Carrillo continuará siendo parte de las próximas convocatorias de Mano Menezes. A menos de que exista una petición de por medio o alguna lesión que no le permita competir con cierta regularidad de cara a las próximas fechas FIFA, lo veremos en Videna.

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Esto no indica que necesariamente sea titular indiscutible en el equipo de todos. Con el rendimiento mostrado en los amistosos internacionales disputados en Norteamérica, habría que analizar cuál es la postura del comando técnico. Sin la posibilidad de sumar muchos más jugadores con una plantilla corta en todo sentido, tampoco la Bicolor tiene razones para dejar referentes de lado.

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