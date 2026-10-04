Bosnia y Herzegovina vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina y Polonia se cruzan otra vez este lunes 5 de octubre, apenas diez días después de haber empatado sin goles en Varsovia. La revancha llega con los dos equipos necesitados de puntos en la Liga de Naciones.

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Ninguno arrancó bien el grupo y esta fecha puede definir quién se acomoda en la tabla y quién queda complicado. No hay mucho margen de error para ninguno de los dos.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega con una mezcla de resultados: rescató un empate 1-1 de local ante Suecia en la última fecha, pero antes había mostrado su mejor versión con un 4-2 como visitante ante Rumania. Suma 5 puntos en 3 partidos y se ubica 17° entre 54 equipos, en una posición que todavía puede mejorar o complicarse según lo que pase en estas fechas.

Polonia viene de dar un golpe de autoridad: goleó 6-0 de local a Rumania en su presentación más reciente, aunque antes había caído 1-3 como visitante frente a Suecia. Con 4 puntos en 3 partidos y el puesto 22, necesita sostener ese nivel ofensivo para no quedar relegado en la tabla.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia

El historial entre ambos es claramente favorable a Polonia: de los 6 enfrentamientos, ganó 4, hubo 2 empates y Bosnia y Herzegovina todavía no logró vencerlo en este cruce. La diferencia de gol también lo respalda, con 9 goles a favor contra apenas 3 en contra.

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El antecedente más reciente es justamente el 0-0 del 25 de septiembre, un resultado que dejó la serie más pareja en el papel pero que no modifica la historia: Bosnia necesita romper una tendencia que se viene repitiendo desde hace años.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 0-0 UEFA Nations League 14/10/2020 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA Nations League 07/09/2020 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 1-2 UEFA Nations League 16/12/2011 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 1-0 Friendlies 10/12/2010 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 2-2 Friendlies 15/12/2007 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis