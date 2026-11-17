Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega como favorita en el papel, pero la tabla cuenta otra historia: Suecia está instalada entre los mejores del grupo y Polonia pelea por no quedar afuera de la discusión.

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Es una fecha que puede definir el rumbo de ambos en esta Liga de Naciones, con Suecia necesitando sostener el nivel arriba y Polonia obligada a reaccionar si quiere meterse en la pelea.

La actualidad de ambos equipos

Polonia viene golpeada. Después de aquel 6-0 contundente ante Rumania, encadenó dos derrotas seguidas, la última hace apenas unos días ante el propio Rumania de visitante. Son apenas 4 puntos en cinco presentaciones y el equipo marcha 37° en la tabla general, lejos de donde necesita estar para pelear por algo concreto en lo que resta del certamen.

Suecia, en cambio, llega con el envión de haber ganado sus dos últimos compromisos, incluyendo un 3-2 como local frente a Bosnia y Herzegovina. Suma 13 unidades y se ubica 7°, una posición que refleja una campaña sólida. El equipo no pierde hace rato y eso le da margen para jugar este cruce con otra tranquilidad.

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El historial entre Polonia y Suecia

El historial entre ambos tiene a Suecia como clara dominadora: de 30 enfrentamientos, ganó 17 contra 9 de Polonia y hubo 4 empates. La diferencia también se nota en el gol, con 65 anotaciones suecas contra 44 polacas en todo el historial.

En los duelos más recientes la tendencia se mantiene. Suecia ganó los últimos dos, 3-1 en septiembre de 2026 y 3-2 en marzo del mismo año, y de los últimos diez cruces solo se impuso Polonia en una ocasión, un 2-0 en 2022. Para Polonia, cortar esa racha sería un envión extra además de los puntos en juego.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Suecia vs. Polonia 3-1 UEFA Nations League 31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship 05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies 10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies

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Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis