Polonia recibe a Suecia este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Polonia llega como favorita en el papel, pero la tabla cuenta otra historia: Suecia está instalada entre los mejores del grupo y Polonia pelea por no quedar afuera de la discusión.
Es una fecha que puede definir el rumbo de ambos en esta Liga de Naciones, con Suecia necesitando sostener el nivel arriba y Polonia obligada a reaccionar si quiere meterse en la pelea.
La actualidad de ambos equipos
Polonia viene golpeada. Después de aquel 6-0 contundente ante Rumania, encadenó dos derrotas seguidas, la última hace apenas unos días ante el propio Rumania de visitante. Son apenas 4 puntos en cinco presentaciones y el equipo marcha 37° en la tabla general, lejos de donde necesita estar para pelear por algo concreto en lo que resta del certamen.
Suecia, en cambio, llega con el envión de haber ganado sus dos últimos compromisos, incluyendo un 3-2 como local frente a Bosnia y Herzegovina. Suma 13 unidades y se ubica 7°, una posición que refleja una campaña sólida. El equipo no pierde hace rato y eso le da margen para jugar este cruce con otra tranquilidad.
El historial entre Polonia y Suecia
El historial entre ambos tiene a Suecia como clara dominadora: de 30 enfrentamientos, ganó 17 contra 9 de Polonia y hubo 4 empates. La diferencia también se nota en el gol, con 65 anotaciones suecas contra 44 polacas en todo el historial.
En los duelos más recientes la tendencia se mantiene. Suecia ganó los últimos dos, 3-1 en septiembre de 2026 y 3-2 en marzo del mismo año, y de los últimos diez cruces solo se impuso Polonia en una ocasión, un 2-0 en 2022. Para Polonia, cortar esa racha sería un envión extra además de los puntos en juego.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|UEFA Nations League
|31/03/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/03/2022
|Polonia vs. Suecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|23/06/2021
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA European Championship
|05/06/2004
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|Friendlies
|10/09/2003
|Polonia vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/2003
|Suecia vs. Polonia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/1999
|Suecia vs. Polonia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Polonia vs. Suecia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/05/1997
|Suecia vs. Polonia
|2-2
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Polonia y Suecia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.
- Suecia suma 13 puntos en el torneo.