El problema disciplinario de las últimas horas en el fútbol argentino sobrepasa ese país. Porque se trata de 3 jugadores con nacionalidades diferentes. Hablamos de nuestro defensa en Selección Peruana, Carlos Zambrano. Y dos colombianos, Edwin Cardona, junto a Sebastián Villa.

Pero enfoquémonos en el problema más grande, el cual tiene como principal responsable al 'León'. Pues aparte de no ser un jugador titular en Boca Juniors, se estaría metiendo en un gran problema. El cual lo apartaría de la institución 'xeneize' una vez terminado su contrato el próximo año.

+ Además de Panamá: los posibles rivales para el amistoso de la Selección Peruana en enero

+ Prefirió a Perú: Ricardo Gareca recordó su negociación con la Selección Argentina

+ Todo por ir a Qatar 2022: el rival y día del amistoso para la Selección Peruana en enero

El periodista argentino, Jorge Rial, fue mucho más allá y contó con lujo de detalles lo que pasó: "No fue intoxicación. Llegaron borrachos y fuera de hora. Admiro a los periodistas deportivos haciendo malabares para no decir la verdad. Hay mucha calentura en Boca. El resto de los jugadores no entienden porque Battaglia los puso igual".

Destapando la polémica dentro del país hermano de Argentina. Porque hasta este momento solo se conocía del tema, bajo la voz del entrenador y algunos medios de comunicación. Sin embargo, de ser así, habrá un castigo durísimo para el ex Basel de Suiza y compañía.