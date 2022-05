Tan querido como necesitado, el nombre de Gianluca Lapadula ha sido uno habitual durante el mercado de fichajes. Siendo mencionado recurrentemente, e impactando esa información en los medios deportivos de Perú, la noticia de su posible llegada a determinada club casi siempre ha cubierto alguna portada de algún medio nacional. Desde su posible llegada a la Serie A, su paso por el fútbol de Sudamérica o hasta su arribo a la Liga 1, el 'Bambino' ha sido anunciado en diversos equipos.

Siendo hoy jugador del Benevento, y no logrando el ascenso a la Serie A, el delantero Gianluca Lapadula cuenta con 32 años y su nombre empieza a sonar en el mercado de fichajes que está por abrirse. Con contrato hasta junio del 2023, es conocida la obsesión del 'Bambino' por jugar en la Serie A. Ya habiéndola disputado con las camisetas del AC Milan, Genoa, Lecce y Benevento, su deseo es regresar a la máxima división del fútbol italiano.

De esta manera, y durante el último mercado de fichajes, el nombre de Gianluca Lapadula sonó para reforzar a equipos de la tabla baja de la Serie A. Llamando la atención de clubes como Venezia, Genoa y Cagliari, incluso se informó en algún momento que el Empoli y la Lazio tenían intención de contar con el 'Bambino'. No llegando nada a concretarse, el gran motivo podría ser su elevado costo.

Tasado su pase en 4 millones por la web Transfermarkt, el monto resultado alto para un delantero de 32 años. Sin mayor proyección internacional, la información que se manejó también llegó hasta tierras sudamericanas. Logrando exponer su talento durante la Copa América Brasil, sus goles despertaron el interes de clubes como Boca Juniors, en algún momento, y clubes brasileños; pero, otra vez, intervenía el asunto de su costo.

Así pues, en esa vorágine de clubes, costos y posibles traspasos, el nombre de Gianluca Lapadula no tiene un destino fijo. Siendo de público conocimiento que el delantero no quiere seguir en el Benevento, quizá el duelo por el repechaje al Mundial Qatar 2022 le de el plus que necesita para ganar notoriedad internacional. Sin dirección fija, lo que sí resulta confirmado es que volverá a sonar para algún club o, como fue el deseo de algún empresario peruano en determinando momento, quizá llegue al fútbol peruano.