Gianluca Lapadula no estará en los duelos amistosos de enero por este motivo principal. Lo confirman desde el continente europeo.

Gianluca Lapadula no competirá con la Selección Peruana el próximo mes en los partidos amistosos. Así lo informan desde Europa, donde cuentan al detalle que 'El Bambino' pensaba venir a jugar por 'La Blanquirroja'. Pero ahora no lo podrá hacer, porque los tiempos no calzarán.

Según cuenta el periódico 'Campania' de Italia, Lapadula debido a que retomará las competencias de la 'Serie B' en las próximas semanas, cuando todos imaginaban que iba a estar de vacaciones. Pero la pandemia mundial, termina moviendo el calendario general de los jugadores.

"Comience el viaje nuevamente en la dirección correcta, sin distraerse con interferencias. Solo hay Benevento entre los primeros matices de 2022 para Gianluca Lapadula: sin selección nacional ni choques impetuosos del mercado, a pesar de la constante sensación de una camiseta fuera de categoría para la Serie B". Comienza señalando el medio de comunicación.

"El lujo de Giallorossi centra sus ojos y esfuerzos en lo que será en Sannio, centrando todo en un reinicio a mil horas para dejar aún su huella, en su campeonato y en el camino compartido con Benevento en Serie B". Con esto podemos dar por descontado que Lapadula no estará en Perú, aunque él intentó hacerlo. Las fechas de competencia en la segunda de Italia. Le impedirán viajar a nuestro país. Ahora debemos esperarlo hasta 'Las Eliminatorias' todavía.