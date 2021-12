El delantero argentino, Sebastián Penco, no continuará en Sport Boys, donde rápidamente se conectó con el hincha y se convirtió en uno de los referentes. 'La Motoneta' se confesó con TVPERU DEPORTES, y reveló que nunca tuvo conversación actual con la directiva 'rosada'.

Para Penco la intención era continuar en el plantel del Callao, pero de ganas no iba a vivir esta temporada 2022. Por eso en la entrevista al periodista, Renato Landívar, reveló su charla con el mismísimo seleccionador nacional, Ricardo Gareca. 'El Tigre' todavía no puede creer que se vaya este goleador.

"La salida con Ricardo Gareca se dio por un amigo en común. Me felicitó por lo hecho con Boys. Hasta él se quedó sorprendido porque no seguiría. No fue un tema económico, nunca hubo llamado para la negociación porque dijeron que no me querían". Comentó el ex atacante de Independiente de Avellaneda.

Como se sabe, Sebastián Penco fue presentado en San Martín de San Juan. Donde buscará el ascenso a la división máxima del fútbol argentino (jugará segunda). A sus 38 años, después de muchos goles y temporadas alegrando a 'La Popular Juventud Rosada', se marcha dejando un vacío en los corazones 'porteños'.