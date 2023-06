Ex seleccionado nacional no considera retroceso jugar en el Perú

Roberto Merino fue un fustolista peruano, que en su momento se hizo conocido gracias a la web de videos, Youtube. El volante estuvo en varios clubes de Europa, incluso llegó a integrar el equipo del Barcelona B.

Ahora ya retirado, se opinó sobre la posible llegada del delantero nacional, Gianluca Lapadula al conjunto de Alianza Lima para la próxima temporada. Esto lo hizo conocer en una entrevista puesta por el diario Popular.

“Vi la noticia, pero está feliz en Cerdeña, lugar maravilloso. Si va a Perú tiene que ser a un grande y Alianza Lima está haciendo las cosas bien, tiene un cuadrazo con Cueva, Zambrano, Sabbag y Reyna. Lapadula sería la vela de la torta como para romper la piñata”, indicó.

El ex mediocampista del Salernitana comentó que volver fútbol peruano para jugar por los blanquiazules no sería un retroceso para él y que debería trazarse objetivos como él lo hizo en su momento.

“Eso me dijeron cuando aposté a viajar a jugar a Perú, pero me había trazado como objetivo jugar por la selección y ser campeón con Juan Aurich. Me la jugué al firmar por Unión Comercio, que recién había ascendido. Para Lapadula no creo que sea un retroceso, porque está en la selección y Juan Reynoso conoce bien a Lapadula, quien ha tenido un rendimiento excelente en la selección. Si va a Alianza debe ser para cumplir los objetivos, sino que siga su carrera en Italia”, expresó.

Por último, alabó al entrenador de Lapagol, Claudio Ranieri, dejando en claro que es un técnico de jerarquía y que le gusta mucho la disciplina.

“Es un entrenador de jerarquía, fue campeón con Leicester City en la Premier en 2016. Le gusta mucho la disciplina y es muy férreo en lo táctico. Ahora se le ve más elástico en gestionar a los jugadores, sabe motivarlos, es un hombre súper experimentado que plasmó su identidad a Cagliari”, sentenció el exjugador del Barcelona.