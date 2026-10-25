Alineaciones de Comerciantes Unidos y Cienciano por la Liga 1: formaciones probables

Comerciantes Unidos y Cienciano se enfrentan este domingo 25 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Comerciantes Unidos recibe a Cienciano este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Comerciantes Unidos viene de caer 2-4 ante Sporting Cristal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cienciano viene de ganarle 1-0 a CD UT Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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