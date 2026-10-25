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Alineaciones de Comerciantes Unidos y Cienciano por la Liga 1: formaciones probables

Comerciantes Unidos y Cienciano se enfrentan este domingo 25 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Comerciantes Unidos vs. Cienciano, Liga 1
Comerciantes Unidos vs. Cienciano, Liga 1

Comerciantes Unidos recibe a Cienciano este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Comerciantes Unidos viene de caer 2-4 ante Sporting Cristal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cienciano viene de ganarle 1-0 a CD UT Cajamarca y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Comerciantes Unidos y Cienciano

Comerciantes Unidos (4-4-2): Matías Córdova, Jhon Sánchez, Paolo Fuentes, Juan Rodríguez, Daniel Lino, Agustín Rodríguez, José Parodi, Yimy Gamero, Jean Olivares, Matías Sen, Maximiliano Pérez. DT: José Eugenio Hernández.

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Cienciano (4-2-3-1): Gonzalo Falcón, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Santiago Arias, Matías Succar, Ademar Robles, Cristian Souza España, Carlos Garcés, Neri Bandiera. DT: Horacio Melgarejo.

La previa de Comerciantes Unidos y Cienciano: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Perú)
  • Historial: 7 cruces — Comerciantes Unidos ganó 1, Cienciano ganó 5 y empataron 1
  • Último antecedente: 02/05/2026: Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos
  • Próximo partido de Comerciantes Unidos: vs. Melgar, viernes 30 de octubre
  • Próximo partido de Cienciano: vs. Atletico Grau, jueves 29 de octubre
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