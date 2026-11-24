Cienciano podría cerrar en las próximas horas a su nuevo entrenador para la temporada 2027. Lo llamativo es que tuvo un altercado con Horacio Melgarejo este año en Liga 1.

Cienciano del Cusco busca pasar de página tras el final de la Liga 1 2026. Ya sin Horacio Melgarejo como director técnico, ahora, todo pasa por cerrar a su reemplazante. En este sentido, Claudio ‘Pampa’ Biaggio tendría casi todo listo para desembarcar en el ‘Papá de América’.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (@Gustavo_p4), Claudio Biaggio está cerca de ser el director técnico de Cienciano. “En las próximas horas se podría cerrar todo entre el ‘Pampa’ y el ‘Papá'”, aseguró el periodista de L1MAX.

Claudio ‘Pampa’ Biaggio, cerca de dirigir a Cienciano (X @Gustavo_p4).

La llegada de Biaggio llevaría a Comerciantes Unidos a buscar un nuevo entrenador nuevamente. Cabe recordar que el argentino de 59 años había vuelto al equipo de Cutervo el pasado 21 de octubre. Casi un mes después y al final del Torneo Clausura, se volvería a ir, pero esta vez para aceptar un desafío mayor.

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Es que, en Cienciano, el ‘Pampa’ tendría la oportunidad de dirigir no solo a un equipo histórico, sino también disputar una competencia internacional. El conjunto de la ‘Ciudad Imperial’ volverá a jugar la Copa Sudamericana, certamen al que llegó a cuartos de final (fue eliminado por Montevideo City Torque) en la edición 2026.

Claudio Biaggio reemplazaría a Horacio Melgarejo con quien tuvo una fuerte pelea

Las particularidades del fútbol hacen que Biaggio sea el reemplazante de Horacio Melgarejo, con quien tuvo un fuerte cruce, que derivó en una pelea en la que tuvo que intervenir la Policía Nacional.

Fue el pasado 2 de mayo, en el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, cuando ambos entrenadores argentinos tuvieron una pelea fuerte. Cienciano ganó 1-0 con un gol de Neri Bandiera al minuto 100, lo que derivó en un festejo desmedido de Melgarejo.

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Según denunciaron integrantes del comando técnico del ‘Pampa’ Biaggio, el entonces entrenador del ‘Papá’ tuvo burlas para el DT de Comerciantes Unidos. Por tal motivo, lo fue a buscar a la salida del estadio Inca Garcilaso de la Vega. Agentes policiales tuvieron que separarlos, según las imágenes virales.

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La cuestión no terminó de mala manera. Ambos tuvieron un reencuentro en la fecha 13 del Torneo Clausura donde las ‘Águilas Cutervinas’ ganaron por 3-1. Los entrenadores se saludaron cordialmente dejando atrás aquellos problemas.

Horacio Melgarejo y Claudio Biaggio, en el último Comerciantes Unidos vs. Cienciano (LFPP).

Ahora, el propio Biaggio llegará a Cusco para tomar cartas en el asunto en Cienciano y empezar a trabajar con vistas a la temporada 2027. Le tocará reemplazar a Horacio Melgarejo, quien hizo un buen trabajo en el campo de juego, pero que ha tenido actitudes muy cuestionables, que han derivado en fuertes castigos en el Perú.

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Las estadísticas de Claudio Biaggio en Comerciantes Unidos

Claudio Biaggio ha tenido dos etapas como entrenador de Comerciantes Unidos. La primera inició en agosto de 2025 y terminó en mayo de 2026. Dirigió 28 partidos donde ganó 11, empató 9 y perdió 8. Ganó el 50 por ciento de los puntos en disputa.

En tanto, este segundo ciclo inició el pasado 21 de octubre y ha sido solo de cinco partidos. En esos encuentros, solo le ganó a Cienciano por 3-1 y empató en cuatro ocasiones (no tuvo derrotas).

DATOS CLAVE

Claudio Biaggio está cerca de ser técnico de Cienciano en reemplazo de Horacio Melgarejo .

está cerca de ser técnico de en reemplazo de . Dejaría Comerciantes Unidos tras dirigir 5 partidos sin derrotas desde el 21 de octubre .

tras dirigir sin derrotas desde el . Cienciano volverá a jugar la Copa Sudamericana tras llegar a cuartos en 2026.