Alineaciones de Comerciantes Unidos y Sport Boys por la Liga 1: formaciones probables

Comerciantes Unidos recibe a Sport Boys este domingo 15 de noviembre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Comerciantes Unidos viene de empatar 0-0 con Deportivo Garcilaso y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Sport Boys viene de empatar 0-0 con CD UT Cajamarca y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Comerciantes Unidos y Sport Boys
Comerciantes Unidos (4-2-3-1): Matías Córdova, José Parodi, Piero Guzmán, Paolo Fuentes, Alexis Cossio, Agustín Rodríguez, Rodrigo Vilca, Yimy Gamero, Mathías Carpio, Jhon Sánchez, Jean Olivares. DT: Claudio Biaggio.
Sport Boys (4-2-3-1): Diego Melián, Renzo Alfani, Hansell Riojas, Gustavo Dulanto, Mathías Llontop, Oslimg Mora, Yuriel Celi, Federico Illanes, Luis Urruti, Pablo Erustes, Christian Cueva. DT: Carlos Desio.
La previa de Comerciantes Unidos y Sport Boys: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 13:00 (hora de Perú)
- Historial: 12 cruces — Comerciantes Unidos ganó 3, Sport Boys ganó 5 y empataron 4
- Último antecedente: 30/05/2026: Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos