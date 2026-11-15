Alineaciones de Comerciantes Unidos y Sport Boys por la Liga 1: formaciones probables

Comerciantes Unidos y Sport Boys se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

Comerciantes Unidos recibe a Sport Boys este domingo 15 de noviembre desde las 13:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga 1. Comerciantes Unidos viene de empatar 0-0 con Deportivo Garcilaso y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Sport Boys viene de empatar 0-0 con CD UT Cajamarca y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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