El 'Káiser' habló por primera vez tras surgir los rumores de un presunto interés de Alianza Lima por repatriarlo. Tuvo una buena temporada en Sport Boys.

Carlos Zambrano está en la disyuntiva respecto a su futuro futbolístico. Su buena temporada en Sport Boys ha llevado a la directiva a ofrecerle la continuidad. Sin embargo, en su camino vuelve a aparecer Alianza Lima. Y, por el momento, no ha tomado una decisión definitiva sobre lo que hará para la temporada 2027.

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En una entrevista para El Arranque de Exitosa Noticias, se mostró muy agradecido por la confianza que le dio Sport Boys en un momento difícil que atravesó. No obstante, habló sobre los rumores con Alianza Lima y reveló que mantiene una buena relación con los que trabajan en dicho club.

“Ahorita, son las especulaciones que veo en las redes, en la televisión. Nada concreto, pero igual a cada jugador lo ilusiona, sobre todo a mí, por el tema que pase en el club. Fuera de eso, yo soy un hincha aliancista, que pudo haberse equivocado en su momento, pero siempre le voy a desear lo mejor al club“, confesó el ‘Káiser’.

Y agregó: “Si en algún momento se da la oportunidad de tener que regresar o no, igual siempre le desearé lo mejor a mis compañeros. Creo que tengo muy buena relación con todo el cuerpo técnico, con compañeros y uno que otros dirigentes. Los problemas externos quedaron atrás, lo cual lo tuve que asumir. Fuera de eso, siempre hubo una buena relación y buena comunicación”.

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Carlos Zambrano agradeció y puso en espera a Sport Boys

“Primero que todo soy un agradecido con el club que me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera, de mi vida, lo cual pude aprovechar de la mejor manera. Fueron tres meses duros para mí y, cuando decidí volver al fútbol, Boys me abrió las puertas y le retribuí con mucho trabajo“, indicó sobre su actual club.

Si bien agradeció la confianza del conjunto del Callao, todavía no definió si continuará allí, pese a tener la oferta de renovación sobre la mesa. “Ya hemos hablado del tema de la renovación, pero se lo había dicho meses antes. Quiero acabar el torneo de la mejor manera y, a partir de eso, pensar qué hago con mi carrera. No es que haya descartado nada ni haya firmado algo con Boys, pero se lo puse en claro desde el primer momento”, aseguró.

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🔴🔵 #ElArranque 🗣️⚽ | En El Arranque, nuestros panelistas Jorge Kieffer, José Chavarri, Vicente Cisneros, Enrique de la Rosa y Óscar Paz conversaron con Carlos Zambrano sobre su participación con Sport Boys durante el Torneo Clausura y su balance de la temporada. Asimismo, el… pic.twitter.com/U3gOvYtMEj — Exitosa Noticias (@exitosape) November 27, 2026

Así, por el momento, su futuro futbolístico no está definido, aunque ha insinuado su interés por volver al cuadro blanquiazul. Si no llega esa oferta, lo de Boys se puede reflotar.

DATOS CLAVE

Carlos Zambrano aún no define su futuro futbolístico para la temporada 2027 .

aún no define su futuro futbolístico para la . Sport Boys le presentó una oferta de renovación, pero todavía no firmó continuidad.

le presentó una oferta de renovación, pero todavía no firmó continuidad. En Exitosa Noticias aclaró que no existe nada concreto para regresar a Alianza Lima.