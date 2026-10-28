Alineaciones de FC Cajamarca y CD UT Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

FC Cajamarca recibe a CD UT Cajamarca este miércoles 28 de octubre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. FC Cajamarca viene de caer 2-4 ante Sport Boys y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. CD UT Cajamarca viene de caer 1-2 ante Melgar y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Cajamarca y CD UT Cajamarca
FC Cajamarca (4-2-3-1): Jonathan Medina, Carlos Gómez, Jhan Vega, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Paulo Goyoneche, Carlos Meza, Pedro Cejas, Brandon Palacios. DT: Santiago Acasiete.
CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ángelo Campos, Luis Garro, Francesco Cavagna, Bruno Duarte, Dylan Caro, Arquímedes Figuera, Marcos Lliuya, Joshua Cantt, David Camacho, Marlon De Jesús, Adolfo Muñoz. DT: Cristián Molins.
La previa de FC Cajamarca y CD UT Cajamarca: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 13:15 (hora de Perú)
- Historial: 2 cruces — FC Cajamarca ganó 1, CD UT Cajamarca ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 26/06/2026: CD UT Cajamarca 3-1 FC Cajamarca
- Próximo partido de FC Cajamarca: vs. Sporting Cristal, lunes 2 de noviembre
- Próximo partido de CD UT Cajamarca: vs. Deportivo Garcilaso, lunes 2 de noviembre