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Liga 1

Alineaciones de FC Cajamarca y CD UT Cajamarca por la Liga 1: formaciones probables

FC Cajamarca y CD UT Cajamarca se enfrentan este miércoles 28 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cajamarca vs. CD UT Cajamarca, Liga 1
FC Cajamarca vs. CD UT Cajamarca, Liga 1

FC Cajamarca recibe a CD UT Cajamarca este miércoles 28 de octubre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. FC Cajamarca viene de caer 2-4 ante Sport Boys y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. CD UT Cajamarca viene de caer 1-2 ante Melgar y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Cajamarca y CD UT Cajamarca

FC Cajamarca (4-2-3-1): Jonathan Medina, Carlos Gómez, Jhan Vega, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Paulo Goyoneche, Carlos Meza, Pedro Cejas, Brandon Palacios. DT: Santiago Acasiete.

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CD UT Cajamarca (4-2-3-1): Ángelo Campos, Luis Garro, Francesco Cavagna, Bruno Duarte, Dylan Caro, Arquímedes Figuera, Marcos Lliuya, Joshua Cantt, David Camacho, Marlon De Jesús, Adolfo Muñoz. DT: Cristián Molins.

La previa de FC Cajamarca y CD UT Cajamarca: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 13:15 (hora de Perú)
  • Historial: 2 cruces — FC Cajamarca ganó 1, CD UT Cajamarca ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 26/06/2026: CD UT Cajamarca 3-1 FC Cajamarca
  • Próximo partido de FC Cajamarca: vs. Sporting Cristal, lunes 2 de noviembre
  • Próximo partido de CD UT Cajamarca: vs. Deportivo Garcilaso, lunes 2 de noviembre
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