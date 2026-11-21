Alianza Lima y FC Cajamarca se ven las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, será la despedida de ambos equipos del campeonato regular y por ello es que necesitan el triunfo a como de lugar para seguir firmes en sus distintos objetivos. En la siguiente nota veremos cómo se van moviendo las tablas de posiciones con el pasar de los minutos.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026
Domingo 15 de noviembre
- Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys
- Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso
Lunes 16 de noviembre
- UTC 5-3 Los Chankas
- CD Moquegua 2-1 Atlético Grau
- Cusco FC 2-2 ADT
Miércoles 18 de noviembre
- Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar
Sábado 21 de noviembre
- Alianza Lima 1-0 FC Cajamarca | EN JUEGO
Domingo 22 de noviembre
- Sporting Cristal vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Alberto Gallardo
- Sport Huancayo vs. Universitario | 15:00 | Estadio IPD Huancayo
DATOS CLAVES
- Alianza Lima y FC Cajamarca jugarán el 21 de noviembre a las 15:30 horas.
- Estadio Alejandro Villanueva albergará este encuentro por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
- Domingo 22 de noviembre disputarán sus respectivos partidos Sporting Cristal y Universitario de Deportes.