Alianza Lima y FC Cajamarca se ven las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, será la despedida de ambos equipos del campeonato regular y por ello es que necesitan el triunfo a como de lugar para seguir firmes en sus distintos objetivos. En la siguiente nota veremos cómo se van moviendo las tablas de posiciones con el pasar de los minutos.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Domingo 15 de noviembre

Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys

Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

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Lunes 16 de noviembre

UTC 5-3 Los Chankas

CD Moquegua 2-1 Atlético Grau

Cusco FC 2-2 ADT

Miércoles 18 de noviembre

Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar

Sábado 21 de noviembre

Alianza Lima 1-0 FC Cajamarca | EN JUEGO

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Domingo 22 de noviembre

Sporting Cristal vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Alberto Gallardo

Sport Huancayo vs. Universitario | 15:00 | Estadio IPD Huancayo

DATOS CLAVES