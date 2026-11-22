Alianza Lima goleó a FC Cajamarca y tomó una decisión. Sin saber contra quién jugará la final del fútbol peruano. Los íntimos se adelantaron.

Tras golear 5-0 a FC Cajamarca y asegurar el primer lugar de la tabla acumulada, Alianza Lima ya tiene la mente puesta en la definición por el título nacional de la Liga 1 2026. Sin embargo, en lugar de mantener la intensidad inmediata en los entrenamientos, el comando técnico blanquiazul sorprendió con una medida firme antes de conocer a su próximo oponente.

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Alianza Lima terminó su labor en el Torneo Clausura

El encargado de revelar la noticia fue el periodista deportivo Gerson Cuba a través de sus redes sociales. Según detalló el comunicador, el entrenador Pablo Guede determinó darle día libre a todo el plantel este domingo 22 de noviembre para priorizar la recuperación física de sus futbolistas.

Alianza Lima goleó a FC Cajamarca por 5-0 en Matute. (Foto: X).

“Alianza Lima descansará mañana (hoy domingo 22 de noviembre) y, dependiendo de lo que suceda, iniciará sus trabajos de cara a la final”, precisó Cuba sobre la planificación íntima. Con este movimiento, en La Victoria buscan bajar las cargas musculares antes de enfocarse de lleno en la recta decisiva del campeonato peruano.

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¿Quiénes pueden ser los rivales de Alianza Lima en la final?

Mientras los jugadores blanquiazules descansan, la atención del fútbol peruano se traslada a la última fecha del Torneo Clausura 2026, que se disputa hoy domingo desde las 3:00 p. m. De esta jornada saldrá el camino exacto hacia la gran final y los posibles contrincantes del cuadro íntimo:

Universitario de Deportes: Si los cremas ganan el Torneo Clausura, clasificarán de forma directa a la final nacional al ubicarse segundos en el acumulado. Si no logran llevarse el torneo corto, aún tendrán la chance de llegar a la definición superando una llave previa de semifinales.

Sport Huancayo: El conjunto wanka depende de sí mismo para coronarse ganador del Clausura. De conseguirlo, deberá enfrentarse a Universitario en semifinales de ida y vuelta para ganarse el derecho de medirse ante Alianza Lima.

Sporting Cristal: Los celestes están obligados a vencer a Cienciano y esperar un tropiezo de Sport Huancayo para quedarse con el Clausura. Si logran la hazaña, disputarán las semifinales contra Universitario por el boleto a la final frente al equipo de Pablo Guede.

Fechas confirmadas para las finales de la Liga 1 2026

El calendario oficial de los playoffs ya fue definido por la organización del torneo y contempla dos escenarios distintos, dependiendo de si se juega o no una etapa de semifinales:

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Escenario 1 (Final directa, si Universitario gana el Clausura): El partido de ida se jugará el domingo 29 de noviembre, mientras que la revancha está pactada para el domingo 6 de diciembre.

Escenario 2 (Final tras semifinales, si Huancayo o Cristal ganan el Clausura): El encuentro de ida se disputará el martes 8 de diciembre y la vuelta definitiva será el domingo 13 de diciembre (en horario tentativo de las 3:30 p. m.).

Gracias a su condición de líder absoluto en la tabla acumulada, Alianza Lima tiene asegurada la localía para cerrar cualquiera de las dos series en el estadio Alejandro Villanueva. Así, el plantel íntimo recarga energías hoy a la espera de conocer si su preparación apuntará a una semana corta o a un tramo más largo hacia la gloria nacional.

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