Paolo Guerrero habló luego del triunfo de Alianza Lima ante FC Cajamarca y explotó contra quienes despotrican contra los íntimos. Además, habló de las finales que se vienen en la Liga 1 2026.

Alianza Lima consiguió una tremenda victoria ante FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Los hinchas íntimos que asistieron al Estadio Alejandro Villanueva se llevaron una alegría de por medio ya que celebraron cinco goles de muy buena factura. Uno de los tantos fue anotado por Paolo Guerrero, quien luego del encuentro mandó un contundente mensaje.

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Fiel a su estilo y sin guardarse nada frente a los cuestionamientos constantes que ha recibido Alianza Lima a lo largo de la temporada 2026, Paolo Guerrero aseguró que hay personajes que le desean el mal al equipo blanquiazul y que incluso muchos quisieran ver a los jugadores lesionados. Eso sí, sentenció que de todas maneras dejarán todo en la cancha en las finales que se vienen.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Las declaraciones de Paolo Guerrero post triunfo de Alianza Lima en Matute

“Este tiempo aproveché para curarme espiritualmente porque hay muchas cosas malas, deseos malos y mucha gente que hace mucha maldad, que quiere lo malo para Alianza Lima. Seguramente hay muchísima gente que quiere lo malo para el equipo: que se lesione uno, que se lesione otro, que no ganemos, que no hagamos goles y que nos vaya mal. El tema espiritual es muy importante y te lo digo porque ya ha pasado aquí“; declaró Paolo Guerrero en L1 MAX.

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Respecto a la lesión sufrida y a la recuperación física, el ‘Depredador‘ manifestó: “Es lindo volver después de dos meses de lesiones. El proceso que tuve fue duro. Fue muy duro salir de una lesión, empezar a entrenar con el grupo y nuevamente lesionarme. El grupo me apoyó muchísimo, siempre recibía consejos de mis compañeros porque uno es ser humano y a veces tiene días tristes y días de felicidad. Obvio que me sentí bajoneado por no poder apoyar“.

Finalmente, en cuanto a las definiciones de la Liga 1 2026, el goleador de Alianza Lima sostuvo: “Se viene la final y el grupo está muy mentalizado. Este grupo va a dar la vida y va a dejar el alma en la cancha. El plantel está muy fuerte y muy convencido. Día a día todos los compañeros, sobre todo los más grandes, les decimos a los más jóvenes que hay que trabajar porque se nos viene lo más lindo; así que a sudar y a dejar el alma, que se nos vienen cosas importantes”.

🎙️Paolo Guerrero: "Hay gente que le desea el mal a Alianza o que algún jugador se lesione. ESTE GRUPO ESTÁ UNIDO Y VA A DEJARLO TODO EN LA FINAL QUE SE NOS VIENE".#AlianzaLima 5-0 #FCCajamarca



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