Alineaciones de FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua por la Liga 1: formaciones probables

FC Cajamarca recibe a Club Deportivo Moquegua este domingo 18 de octubre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. FC Cajamarca viene de empatar 0-0 con Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Club Deportivo Moquegua viene de caer 0-2 ante Cienciano y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua
FC Cajamarca (4-2-3-1): Jonathan Medina, Carlos Gómez, Jhan Vega, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso, Carlos Correa, José Lugo, Jefferson Orejuela, Michel Rasmussen, Pedro Cejas, Brandon Palacios. DT: Celso Ayala.
Club Deportivo Moquegua (4-4-2): Carlos Grados, Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén, Edgar Lastre, Cristian Mejía, Diego Ramírez, Ricardo Chipao, Allonso Dávila, Yorman Zapata, Bryan Angulo. DT: José Soto.
La previa de FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 13:15 (hora de Perú)
- Historial: 5 cruces — FC Cajamarca ganó 2, Club Deportivo Moquegua ganó 3 y empataron 0
- Último antecedente: 25/04/2026: Club Deportivo Moquegua 2-1 FC Cajamarca
- Próximo partido de FC Cajamarca: vs. Sport Boys, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Club Deportivo Moquegua: vs. Alianza Lima, domingo 25 de octubre