Alineaciones de FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua por la Liga 1: formaciones probables

FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua se enfrentan este domingo 18 de octubre por la Liga 1. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cajamarca recibe a Club Deportivo Moquegua este domingo 18 de octubre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. FC Cajamarca viene de empatar 0-0 con Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Club Deportivo Moquegua viene de caer 0-2 ante Cienciano y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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