Comerciantes Unidos vs. Cienciano: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 13 de la Liga 1

Comerciantes Unidos y Cienciano se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la fecha 13 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Comerciantes Unidos recibe a Cienciano este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 13 de la Liga 1. Cienciano llega envalentonado tras dos triunfos seguidos y una racha que lo metió de nuevo en la pelea de la mitad de tabla, mientras Comerciantes Unidos necesita cortar una seguidilla sin victorias que lo tiene incómodo en la zona baja.

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No hay mucho en juego en términos de objetivos inmediatos, pero para Comerciantes Unidos cada punto pesa si quiere alejarse de la parte floja de la tabla, y Cienciano buscará aprovechar su buen momento para seguir escalando.

La actualidad de ambos equipos

Comerciantes Unidos no la está pasando bien: cayó como visitante ante Sporting Cristal, rescató un empate como local frente a ADC Juan Pablo II y antes de eso también había perdido. Con 10 puntos en 12 partidos, está 15° y necesita reaccionar rápido para no quedar más comprometido en la tabla.

Cienciano, en cambio, llega con otra energía. Ganó sus dos últimos compromisos, de local ante CD UT Cajamarca y de visitante frente a Club Deportivo Moquegua, tras un empate ante Los Chankas. Esa racha lo llevó al puesto 12 con 14 unidades, y la idea es sostener el envión en una salida que luce favorable en el papel.

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El historial entre Comerciantes Unidos y Cienciano

La historia entre ambos le sonríe claramente a Cienciano, que ganó cinco de los siete enfrentamientos directos, con un empate y apenas un triunfo para Comerciantes Unidos. La diferencia de gol también lo respalda: 13 tantos a favor contra 7. En el último cruce, disputado en mayo, Cienciano se impuso 1-0, y en general los encuentros recientes mantuvieron esa tendencia favorable para el equipo cusqueño.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Cienciano vs. Comerciantes Unidos 1-0 Liga 1 08/08/2025 Comerciantes Unidos vs. Cienciano 1-1 Liga 1 10/03/2025 Cienciano vs. Comerciantes Unidos 3-2 Liga 1 13/07/2024 Comerciantes Unidos vs. Cienciano 1-2 Liga 1 28/01/2024 Cienciano vs. Comerciantes Unidos 1-0 Liga 1 15/09/2019 Comerciantes Unidos vs. Cienciano 2-1 Liga 2 02/06/2019 Cienciano vs. Comerciantes Unidos 4-1 Liga 2

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Club Deportivo Moquegua vs. Alianza Lima — domingo 25 de octubre, 13:15 hs

Sport Boys vs. FC Cajamarca — domingo 25 de octubre, 15:30 hs

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas — domingo 25 de octubre, 18:00 hs

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En síntesis