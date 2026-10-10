Deportivo Garcilaso se acuerda de Universitario tras perder ante Sport Huancayo: “No hay que rendirse”

Luego de caer 1-0 en el Cusco ante Sport Huancayo, la palabra del entrenador Lisandro Greppo fue clave para conocer las sensaciones del equipo imperial. Además, dejó un recado directo para Universitario.

Uno de los resultados más sorpresivos del fin de semana se dio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Así es, Sport Huancayo se impuso 1-0 a Deportivo Garcilaso con gol de Daniel Porozo y con ello los imperiales pusieron en peligro el primer puesto del Torneo Clausura 2026. Ahora, desde la interna del equipo dieron detalles de la interna y de paso hablaron de Universitario de Deportes.

Publicidad

🔴EN 1 MINUTO: NO TE PIERDAS EL TRIUNFAZO DE SPORT HUANCAYO A GARCILASO



En su visita a Cusco, Sport Huancayo le ganó 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del Torneo Clausura.



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 📷 https://t.co/pFaPLGymSr#L1MAX #TorneoClausuraXL1MAX #Betano pic.twitter.com/m7RjvSFzAb — L1MAX (@L1MAX_) October 10, 2026

Así es. Resulta que Lisandro Greppo, entrenador de Deportivo Garcilaso, habló en conferencia y explicó cuáles son las sensaciones del equipo luego de una dura derrota en casa. Además, no dudó en señalar que siguen más fuertes que nunca pensando en el objetivo del título y que lucharán cada encuentro como si fuera el último, a pesar de que Universitario de Deportes los persigue con cercanía.

“Considero, más allá del bajo rendimiento, nos hemos equivocado mucho en jugar por dentro. La idea era otra, aprovechar las bandas, triangular, doblar por bandas, estuvimos apresurados en hacer las cosas y creo que ahí radicó en hacerle fácil las cosa a ellos ya que pudieron hacer un contraataque”; declaró Lisandro Greppo sobre los errores de Deportivo Garcilaso ante Sport Huancayo.

Publicidad

Luego de ello, se acordó de los merengues y les dejó un contundente recado. “Estamos compartiendo con Universitario la punta, pero ahora hay que esperar a que jueguen. Esto es partido a partido y no hay que rendirse. No hay margen de error. Es nulo si uno quiere estar ahí arriba. Uno no tiene la bola mágica, pero con ellos consumados, se puede dar la razón al bajo rendimiento”.

Lo que se le viene a Deportivo Garcilaso tras perder en Cusco ante Sport Huancayo

Luego de la dura caída por 1-0 frente a Sport Huancayo jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ahora Deportivo Garcilaso deberá voltear la página para enfocarse en el próximo partido. En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, los imperiales visitarán a FBC Melgar el sábado 17 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

Publicidad

Con 22 puntos en la tabla de posiciones y a la espera de lo que pueda hacer Universitario de Deportes esta noche justamente ante FBC Melgar cuando se enfrenten en el Estadio Monumental de Ate, veremos en qué posición terminan los celestes al término de la jornada. Con el objetivo de seguir arriba en la tabla de posiciones, no pueden permitirse otra traspié como el de ayer en el Cusco.

Fuente: Deportivo Garcilaso.

DATOS CLAVES

Sport Huancayo derrotó 1-0 a Deportivo Garcilaso con gol de Daniel Porozo .

derrotó 1-0 a con gol de . Lisandro Greppo reconoció errores tácticos de Deportivo Garcilaso tras perder en el Cusco .

reconoció errores tácticos de tras perder en el . Deportivo Garcilaso enfrentará a FBC Melgar el 17 de octubre en Arequipa.