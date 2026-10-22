Desde la interna de Juan Pablo II se rindieron ante el nivel de Universitario: “Trayectoria y jerarquía”

Matías Vega, arquero y referente de Juan Pablo II, calentó la previa del duelo ante la 'U' en el Estadio Monumental. Además, reveló cuál es el sentir de los norteños en este momento del campeonato.

De cara al gran partido que sostendrán Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II en el Estadio Monumental, desde el equipo norteño existe mucha confianza en hacer un buen papel en la capital y mantener la regularidad en este segundo semestre de la temporada 2026. Siendo así la situación, tampoco dejan de lado el poderío de los merengues y fue Matías Vega quien habló al respecto.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El guardameta argentino de 40 años declaró en la previa del partido y aseguró que en la interna de Juan Pablo II son muy conscientes de la categoría del rival al que enfrentarán. Además, sin dejar de lado que son capaces de pararse de igual a igual en condición de visita, todos sabemos que competir en el Estadio Monumental tiene un condimento especial por el calor de la hinchada.

“Sabemos lo que significa Universitario para la Liga y lo que es para el Perú. Es un equipo que tiene jugadores de mucha trayectoria y jerarquía, y que ha cambiado un poco la cara respecto a lo que fue el Torneo Apertura. Se están acercando al equipo que fue tricampeón”; comentó Matías Vega en charla con el programa ‘Zona Mixta‘ sobre la mejoría de nivel de los merengues.

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Asimismo, el arquero de Juan Pablo II evidenció que están en las condiciones de seguir compitiendo en lo más alto del Torneo Clausura 2026. “Lo bueno que tiene este campeonato es que ambos llegamos en situaciones expectantes y en condiciones de afrontar un partido lindo. Tenemos la idea de sumar y sabemos que es un partido que sentimos que podemos competir de igual a igual”.

🎙 Matías Vega, arquero de Juan Pablo II: "Sabemos lo que significa Universitario para la Liga y para el Perú. Es un equipo que tiene jugadores de mucha trayectoria y jerarquía, y que ha cambiado un poco la cara respecto a lo que fue el Apertura". #ZonaMixta 📰



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¿Cómo llegan Universitario y Juan Pablo II al duelo por el Torneo Clausura 2026?

En cuanto a los antecedentes más recientes de ambos equipos, primero hay que resaltar que los dos se encuentran en la parte más alta del Torneo Clausura 2026. Universitario de Deportes tiene 24 puntos y se ubica tercera casilla, mientras que Juan Pablo II cuenta con 22 unidades y está cuarto. Es decir, el triunfo es realmente clave para cualquiera en el Estadio Monumental.

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El encuentro está programado para disputarse el próximo sábado 24 de octubre desde las 20:30 horas, así que desde la previa ya empezó a jugarse si tomamos en cuenta las más recientes declaraciones de un Matías Vega que de todas será titular. Veremos cuál es la propuesta de los planteles y quien finalmente logra imponerse para acomodarse mucho mejor en la tabla de posiciones.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Universitario vs. Juan Pablo II jugarán el 24 de octubre a las 20:30 horas .

jugarán el a las . Universitario suma 24 puntos y Juan Pablo II tiene 22 unidades en el torneo.

suma y tiene en el torneo. El arquero Matías Vega, de 40 años, será titular con Juan Pablo II.