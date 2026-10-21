Claudio Biaggio regresa a Comerciantes Unidos: todos los cambios de DT que hubo en Liga 1 2026

Comerciantes Unidos anunció, de manera sorpresiva, el regreso de Claudio ‘Pampa’ Biaggio como entrenador del primer equipo. José Eugenio ‘Cheché’ Hernández dejó el cargo, luego de la última derrota 4-2 ante Sporting Cristal y el conjunto de Cutervo vuelve a confiar en el argentino. Con esto, continúa los cambios de entrenadores en Liga 1 este año.
El ciclo de ‘Cheché’ Hernández no fue bueno en Comerciantes Unidos. Dirigió 13 partidos y solo ganó en dos ocasiones, mientras que logró cinco empates y seis derrotas (28,2 por ciento de los puntos obtenidos). Debido a esto, las ‘Águilas Cutervinas’ pasaron de pelear por jugar alguna copa internacional en 2027 a estar cerca de la zona de descenso.
Actualmente, ya con el director técnico colombiano fuera, tiene 31 puntos en la Tabla Acumulada 2026. Por lo cual, está solo seis unidades por encima de ADT, equipo que está descendiendo a Liga 2. Así es como se decidió un cambio de timón para las últimas fechas del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.
Claudio Biaggio vuelve tras dejar buen recuerdo en Comerciantes Unidos
Claudio Biaggio es el elegido para asumir en este momento de Comerciantes Unidos. Según informó el periodista César Luis Merlo, firmó contrato hasta diciembre de 2027, por lo que la idea del club es que también lidere al primer equipo en la próxima temporada.
Durante su anterior ciclo en Cutervo, el ‘Pampa’ dirigió 27 partidos donde logró 11 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Es decir que logró el 51,85 por ciento de los puntos posibles. Además, su conocimiento del plantel actual hizo que, al final, termine por volver al club.
El DT argentino viene de un fugaz paso por Mitre de Santiago del Estero, equipo de la Primera Nacional (Segunda División de Argentina). En 12 partidos que dirigió al conjunto aurinegro sólo ganó tres partidos, empató seis y perdió tres (41,6 por ciento de los puntos obtenidos). Su salida se dio de común acuerdo en septiembre pasado.
Todos los cambios de entrenadores en Liga 1 en 2026
UNIVERSITARIO DE DEPORTES
- Javier Rabanal: empezó la temporada – 21 de abril de 2026
- Jorge ‘Coco’ Araujo: 21 de abril de 2026 – 11 de mayo de 2026 (interinato)
- Héctor Cúper: 11 de mayo de 2026 – 29 de septiembre de 2026
- Fabián Bustos: 30 de septiembre de 2026 – actualidad
ALIANZA LIMA
- Pablo Guede: empezó la temporada y permanece en el cargo
SPORTING CRISTAL
- Paulo Autuori: arrancó la temporada tras asumir en abril de 2025 – 25 de marzo de 2026
- Iván Bulos: 2 de abril de 2026 – 8 de abril de 2026 (interinato)
- Zé Ricardo: 2 de abril de 2026 – 5 de junio de 2026
- Roberto Mosquera: 8 de junio de 2026 – actualidad
FBC MELGAR
- Juan Reynoso: empezó la temporada tras asumir en agosto de 2025 – 21 de marzo de 2026
- Miguel Rondelli: 28 de marzo de 2026 – actualidad
CUSCO FC
- Miguel Rondelli: estuvo desde 2023 y empezó la temporada – 27 de marzo de 2026
- Alejandro Orfila: 30 de marzo de 2026 – 2 de junio de 2026
- Javier Rabanal: 9 de junio de 2026 – actualidad
CIENCIANO
- Horacio Melgarejo: empezó la temporada y permanece en el cargo
COMERCIANTES UNIDOS
- Claudio ‘Pampa’ Biaggio: asumió en agosto de 2025 y empezó la temporada – 19 de mayo de 2026
- Daniel Morales: 20 de mayo de 2026 – 21 de junio de 2026 (interinato)
- José Eugenio ‘Cheché’ Hernández: 21 de junio de 2026 – 19 de octubre de 2026
- Claudio ‘Pampa’ Biaggio: retornó el 21 de octubre de 2026 – actualidad
SPORT BOYS
- Jaime de la Pava: empezó la temporada – 11 de marzo de 2026
- Guillermo ‘Memo’ Vásquez: 11 de marzo de 2026 – 16 de marzo de 2026 (interinato)
- Carlos Desio: 17 de marzo de 2026 – actualidad
DEPORTIVO GARCILASO
- Hernán Lisi: empezó la temporada – 4 de marzo de 2026
- Lisandro Greppo: 4 de marzo de 2026 – 18 de marzo de 2026 (interinato)
- Sebastián Domínguez: 18 de marzo de 2026 – 24 de julio de 2026
- Lisandro Greppo: 24 de julio de 2026 – actualidad (fue ratificado tras segundo interinato)
ALIANZA ATLÉTICO
- Federico Urciuoli: empezó la temporada y permanece en el cargo
SPORT HUANCAYO
- Roberto Mosquera: empezó la temporada – 24 de marzo de 2026
- Richard Pellejero: 27 de marzo de 2026 – actualidad
JUAN PABLO II COLLEGE
- Marcelo Zuleta: empezó la temporada – 5 de mayo de 2026
- Edwin Arce: 8 de mayo de 2026 – 18 de mayo de 2026 (interinato)
- Jorge ‘Coco’ Araujo: 18 de mayo de 2026 – actualidad
ADT
- Pablo Trobbiani: empezó la temporada – 20 de abril de 2026
- Diego Ripacolli: 21 de abril de 2026 – 31 de mayo de 2026 (interinato)
- Francisco Usúcar: 29 de junio de 2026 – 23 de agosto de 2026
- Juan Cahuas: 24 de agosto de 2026 – 1 de septiembre de 2026 (interinato)
- Víctor Rivera: 2 de septiembre de 2026 – actualidad
ATLÉTICO GRAU
- Ángel David Comizzo: estaba desde 2023 y empezó la temporada – 6 de marzo de 2026
- Gerardo Ameli: 8 de marzo de 2026 – actualidad
FC CAJAMARCA
- Carlos Silvestri: empezó la temporada – 17 de marzo de 2026
- Omar Ríos: 19 de marzo de 2026 – 24 de marzo de 2026 (interinato)
- Celso Ayala: 25 de marzo de 2026 – 20 de octubre
- Santiago Acasiete: 21 de octubre – actualidad
UTC
- Carlos Bustos: empezó la temporada – 12 de mayo de 2026
- Edwin Arévalo: 12 de mayo de 2026 – 25 de mayo de 2026 (interinato)
- Cristian Paulucci: 25 de mayo de 2026 – 1 de septiembre de 2026
- Cristian Molins: 1 de septiembre de 2026 – actualidad (interinato)
LOS CHANKAS
- Walter Paolella: asumió en junio de 2025 y empezó la temporada – 12 de septiembre de 2026
- Juan Carlos Bazalar: 14 de septiembre de 2026 – actualidad
CD MOQUEGUA
- Jaime Serna: asumió en junio de 2024 y empezó la temporada – 12 de octubre de 2026
- José Soto: 12 de octubre de 2026 – actualidad
DATOS CLAVE
- Claudio ‘Pampa’ Biaggio vuelve a dirigir a Comerciantes Unidos hasta diciembre de 2027.
- José Eugenio Hernández dejó el cargo tras lograr solo el 28,2% de puntos posibles.
- Comerciantes Unidos suma 31 puntos, superando por solo seis unidades la zona de descenso.