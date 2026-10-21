Claudio Biaggio regresa a Comerciantes Unidos: todos los cambios de DT que hubo en Liga 1 2026

Comerciantes Unidos anunció la vuelta del 'Pampa' Biaggio como DT tras la salida de 'Cheché' Hernández. Firmó hasta diciembre de 2027. ¿Cómo fue el mercado de entrenadores en Liga 1 este año?

Comerciantes Unidos anunció, de manera sorpresiva, el regreso de Claudio ‘Pampa’ Biaggio como entrenador del primer equipo. José Eugenio ‘Cheché’ Hernández dejó el cargo, luego de la última derrota 4-2 ante Sporting Cristal y el conjunto de Cutervo vuelve a confiar en el argentino. Con esto, continúa los cambios de entrenadores en Liga 1 este año.

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El ciclo de ‘Cheché’ Hernández no fue bueno en Comerciantes Unidos. Dirigió 13 partidos y solo ganó en dos ocasiones, mientras que logró cinco empates y seis derrotas (28,2 por ciento de los puntos obtenidos). Debido a esto, las ‘Águilas Cutervinas’ pasaron de pelear por jugar alguna copa internacional en 2027 a estar cerca de la zona de descenso.

Actualmente, ya con el director técnico colombiano fuera, tiene 31 puntos en la Tabla Acumulada 2026. Por lo cual, está solo seis unidades por encima de ADT, equipo que está descendiendo a Liga 2. Así es como se decidió un cambio de timón para las últimas fechas del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.

Claudio Biaggio vuelve tras dejar buen recuerdo en Comerciantes Unidos

Claudio Biaggio es el elegido para asumir en este momento de Comerciantes Unidos. Según informó el periodista César Luis Merlo, firmó contrato hasta diciembre de 2027, por lo que la idea del club es que también lidere al primer equipo en la próxima temporada.

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Durante su anterior ciclo en Cutervo, el ‘Pampa’ dirigió 27 partidos donde logró 11 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Es decir que logró el 51,85 por ciento de los puntos posibles. Además, su conocimiento del plantel actual hizo que, al final, termine por volver al club.

El DT argentino viene de un fugaz paso por Mitre de Santiago del Estero, equipo de la Primera Nacional (Segunda División de Argentina). En 12 partidos que dirigió al conjunto aurinegro sólo ganó tres partidos, empató seis y perdió tres (41,6 por ciento de los puntos obtenidos). Su salida se dio de común acuerdo en septiembre pasado.

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Todos los cambios de entrenadores en Liga 1 en 2026

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Javier Rabanal: empezó la temporada – 21 de abril de 2026

empezó la temporada – 21 de abril de 2026 Jorge ‘Coco’ Araujo: 21 de abril de 2026 – 11 de mayo de 2026 (interinato)

21 de abril de 2026 – 11 de mayo de 2026 (interinato) Héctor Cúper: 11 de mayo de 2026 – 29 de septiembre de 2026

11 de mayo de 2026 – 29 de septiembre de 2026 Fabián Bustos: 30 de septiembre de 2026 – actualidad

ALIANZA LIMA

Pablo Guede: empezó la temporada y permanece en el cargo

SPORTING CRISTAL

Paulo Autuori: arrancó la temporada tras asumir en abril de 2025 – 25 de marzo de 2026

arrancó la temporada tras asumir en abril de 2025 – 25 de marzo de 2026 Iván Bulos: 2 de abril de 2026 – 8 de abril de 2026 (interinato)

2 de abril de 2026 – 8 de abril de 2026 (interinato) Zé Ricardo: 2 de abril de 2026 – 5 de junio de 2026

2 de abril de 2026 – 5 de junio de 2026 Roberto Mosquera: 8 de junio de 2026 – actualidad

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FBC MELGAR

Juan Reynoso: empezó la temporada tras asumir en agosto de 2025 – 21 de marzo de 2026

empezó la temporada tras asumir en agosto de 2025 – 21 de marzo de 2026 Miguel Rondelli: 28 de marzo de 2026 – actualidad

CUSCO FC

Miguel Rondelli: estuvo desde 2023 y empezó la temporada – 27 de marzo de 2026

estuvo desde 2023 y empezó la temporada – 27 de marzo de 2026 Alejandro Orfila: 30 de marzo de 2026 – 2 de junio de 2026

30 de marzo de 2026 – 2 de junio de 2026 Javier Rabanal: 9 de junio de 2026 – actualidad

CIENCIANO

Horacio Melgarejo: empezó la temporada y permanece en el cargo

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COMERCIANTES UNIDOS

Claudio ‘Pampa’ Biaggio: asumió en agosto de 2025 y empezó la temporada – 19 de mayo de 2026

asumió en agosto de 2025 y empezó la temporada – 19 de mayo de 2026 Daniel Morales: 20 de mayo de 2026 – 21 de junio de 2026 (interinato)

20 de mayo de 2026 – 21 de junio de 2026 (interinato) José Eugenio ‘Cheché’ Hernández: 21 de junio de 2026 – 19 de octubre de 2026

21 de junio de 2026 – 19 de octubre de 2026 Claudio ‘Pampa’ Biaggio: retornó el 21 de octubre de 2026 – actualidad

SPORT BOYS

Jaime de la Pava: empezó la temporada – 11 de marzo de 2026

empezó la temporada – 11 de marzo de 2026 Guillermo ‘Memo’ Vásquez: 11 de marzo de 2026 – 16 de marzo de 2026 (interinato)

11 de marzo de 2026 – 16 de marzo de 2026 (interinato) Carlos Desio: 17 de marzo de 2026 – actualidad

DEPORTIVO GARCILASO

Hernán Lisi: empezó la temporada – 4 de marzo de 2026

empezó la temporada – 4 de marzo de 2026 Lisandro Greppo: 4 de marzo de 2026 – 18 de marzo de 2026 (interinato)

4 de marzo de 2026 – 18 de marzo de 2026 (interinato) Sebastián Domínguez: 18 de marzo de 2026 – 24 de julio de 2026

18 de marzo de 2026 – 24 de julio de 2026 Lisandro Greppo: 24 de julio de 2026 – actualidad (fue ratificado tras segundo interinato)

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ALIANZA ATLÉTICO

Federico Urciuoli: empezó la temporada y permanece en el cargo

SPORT HUANCAYO

Roberto Mosquera: empezó la temporada – 24 de marzo de 2026

empezó la temporada – 24 de marzo de 2026 Richard Pellejero: 27 de marzo de 2026 – actualidad

JUAN PABLO II COLLEGE

Marcelo Zuleta: empezó la temporada – 5 de mayo de 2026

empezó la temporada – 5 de mayo de 2026 Edwin Arce: 8 de mayo de 2026 – 18 de mayo de 2026 (interinato)

8 de mayo de 2026 – 18 de mayo de 2026 (interinato) Jorge ‘Coco’ Araujo: 18 de mayo de 2026 – actualidad

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ADT

Pablo Trobbiani: empezó la temporada – 20 de abril de 2026

empezó la temporada – 20 de abril de 2026 Diego Ripacolli: 21 de abril de 2026 – 31 de mayo de 2026 (interinato)

21 de abril de 2026 – 31 de mayo de 2026 (interinato) Francisco Usúcar: 29 de junio de 2026 – 23 de agosto de 2026

29 de junio de 2026 – 23 de agosto de 2026 Juan Cahuas: 24 de agosto de 2026 – 1 de septiembre de 2026 (interinato)

24 de agosto de 2026 – 1 de septiembre de 2026 (interinato) Víctor Rivera: 2 de septiembre de 2026 – actualidad

ATLÉTICO GRAU

Ángel David Comizzo: estaba desde 2023 y empezó la temporada – 6 de marzo de 2026

estaba desde 2023 y empezó la temporada – 6 de marzo de 2026 Gerardo Ameli: 8 de marzo de 2026 – actualidad

FC CAJAMARCA

Carlos Silvestri: empezó la temporada – 17 de marzo de 2026

empezó la temporada – 17 de marzo de 2026 Omar Ríos: 19 de marzo de 2026 – 24 de marzo de 2026 (interinato)

19 de marzo de 2026 – 24 de marzo de 2026 (interinato) Celso Ayala: 25 de marzo de 2026 – 20 de octubre

25 de marzo de 2026 – 20 de octubre Santiago Acasiete: 21 de octubre – actualidad

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UTC

Carlos Bustos: empezó la temporada – 12 de mayo de 2026

empezó la temporada – 12 de mayo de 2026 Edwin Arévalo: 12 de mayo de 2026 – 25 de mayo de 2026 (interinato)

12 de mayo de 2026 – 25 de mayo de 2026 (interinato) Cristian Paulucci: 25 de mayo de 2026 – 1 de septiembre de 2026

25 de mayo de 2026 – 1 de septiembre de 2026 Cristian Molins: 1 de septiembre de 2026 – actualidad (interinato)

LOS CHANKAS

Walter Paolella: asumió en junio de 2025 y empezó la temporada – 12 de septiembre de 2026

asumió en junio de 2025 y empezó la temporada – 12 de septiembre de 2026 Juan Carlos Bazalar: 14 de septiembre de 2026 – actualidad

CD MOQUEGUA

Jaime Serna: asumió en junio de 2024 y empezó la temporada – 12 de octubre de 2026

asumió en junio de 2024 y empezó la temporada – 12 de octubre de 2026 José Soto: 12 de octubre de 2026 – actualidad

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