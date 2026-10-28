Después de perder contra Alianza Lima: CD Moquegua denuncia que sus jugadores fueron sobornados

CD Moquegua días después de perder contra Alianza Lima, como local. Lanzó una denuncia pública poderosa. Que influye en la paz, de la Liga 1.

El Club Deportivo Moquegua encendió las alarmas en el balompié nacional al pronunciarse oficialmente tras su reciente compromiso frente a Alianza Lima. La institución moqueguana confirmó haber detectado graves intentos de manipulación externa dirigidos hacia los futbolistas de su plantel profesional.

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Mediante un comunicado difundido por la junta directiva, la entidad detalló que se registraron comunicaciones sospechosas destinadas a condicionar el rendimiento del equipo. Tal como señala el documento, la dirigencia tomó «conocimiento de llamadas y mensajes dirigidos a nuestros jugadores buscando atentar contra sus principios y valores».

CD Moquegua lanza comunicado por la Liga 1. (Foto: X).

Denuncia penal y medidas contra los delincuentes

Frente a la gravedad de los acontecimientos, la institución reaccionó de inmediato señalando que esta clase de conductas no quedarán impunes. El club enfatizó que la situación «será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes frente a estos actos delictivos antideportivos».

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La postura directiva se mantiene firme en busca de sentar un precedente severo dentro de las competiciones locales. En el pronunciamiento oficial se asegura de forma categórica: «Adoptaremos las medidas legales correspondientes y pondremos los hechos en conocimiento de las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos».

Compromiso total con la integridad deportiva

Asimismo, las autoridades del cuadro moqueguano expresaron su rechazo absoluto a cualquier intento de amaño o interferencia en los resultados deportivos. La dirigencia reafirmó su postura institucional al manifestar: «Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad deportiva, el juego limpio y el respeto por la competencia».

El club dejó en claro que la protección de su patrimonio moral y de sus futbolistas es la máxima prioridad institucional en este momento. En ese sentido, remarcaron que la «institución defenderá siempre los valores del fútbol y actuará con firmeza ante cualquier conducta que pudiera atentar contra nuestra institución».

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Respaldo a la camiseta e investigaciones en marcha

Para finalizar el escrito, la plana directiva garantizó a sus hinchas y a la opinión pública que mantendrán la transparencia durante todo el proceso. El pronunciamiento concluye aseverando que el «Club Deportivo Moquegua defenderá siempre la transparencia, la dignidad deportiva y el respeto por nuestra camiseta».

Este delicado episodio ensombrece el desarrollo del certamen y deja la expectativa centrada en el avance de las investigaciones. Los hinchas del fútbol peruano aguardan el pronunciamiento formal de la Policía Nacional y de la Federación Peruana de Fútbol tras la denuncia presentada por la directiva con fecha del martes 27 de octubre de 2026.

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