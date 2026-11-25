Alianza Lima pudo haberlo contratado para la siguiente temporada. Pero este jugador, figura de Liga 1. Eligió jugar en otro club tradicional.

En La Victoria lo tenían en carpeta como una de las cartas más desequilibrantes del campeonato local, pero el mercado peruano siempre guarda giros imprevistos. Cuando todo apuntaba a que su siguiente paso sería mudarse a Matute con Alianza Lima, para vestir la camiseta blanquiazul, el atacante tomó un rumbo completamente distinto.

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El protagonista de esta historia es Edgar Lastre, quien finalmente descartó la posibilidad de llegar al cuadro íntimo pese al fuerte sondeo que existió alrededor de su nombre. El extremo ecuatoriano priorizó un proyecto deportivo donde le garantizaran protagonismo absoluto desde el arranque.

Edgar Lastre nuevo jugador de Los Chankas CYC. (Foto: X).

El golpe en el mercado de Los Chankas CYC

El destino elegido por el futbolista está en Andahuaylas, ya que Los Chankas CYC ganaron la pulseada y anunciaron oficialmente su contratación. La directiva del conjunto apurimeño movió sus fichas en silencio y logró convencer a uno de los elementos más cotizados de la última ventana de transferencias.

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Para asegurar su continuidad a mediano plazo, el acuerdo entre ambas partes quedó sellado por las próximas dos temporadas. De esta manera, el atacante defenderá los colores de la escuadra chanka durante todo el 2027 y 2028, convirtiéndose en la piedra angular de su nuevo esquema ofensivo.

Los números que respaldan a Edgar Lastre

La expectativa que despertó Lastre en la Liga 1 responde directamente a la campaña consagratoria que firmó en el 2026. Defendiendo la camiseta de Deportivo Moquegua (CD Moquegua), el ecuatoriano se consolidó como el motor en ataque de su equipo y una amenaza constante para cualquier defensa rival.

Sus estadísticas individuales hablan por sí solas y explican por qué los clubes más grandes del país pusieron la mira en su ficha. A lo largo de 35 partidos oficiales disputados en el último año, el extremo registró la notable suma de 9 goles y 5 asistencias, alcanzando un total de 14 participaciones directas en el marcador.

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Nuevo panorama para Andahuaylas y La Victoria

Con esta incorporación de jerarquía, Los Chankas CYC envían un mensaje claro de ambición deportiva de cara al inicio de la próxima competencia. El comando técnico contará ahora con un jugador probado en el medio local, con desequilibrio en el mano a mano y eficacia comprobada frente al arco contrario.

Por su parte, en Alianza Lima deberán pasar la página rápidamente y tachar una alternativa importante de su lista de prioridades. Con el ecuatoriano ya asegurado en Andahuaylas, la gerencia deportiva blanquiazul tendrá que recalibrar su búsqueda en el mercado para cubrir esa zona del campo.

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