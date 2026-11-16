Todo está consumado en el descenso del fútbol peruano. Después de los resultados de ADT Tarma ante Cusco FC. Y CD Moquegua vs. Atlético Grau.

El suspenso por la permanencia en la Liga 1 2026 llegó a su punto máximo este lunes 16 de noviembre. Con una definición dramática en simultáneo, CD Moquegua y ADT Tarma lograron asegurar su presencia en la primera división para la temporada 2027, dejando prácticamente sentenciado el descenso de FC Cajamarca junto al ya descendido UTC.

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La jornada 17 del Torneo Clausura ofreció partidos vibrantes tanto en el sur del país como en la ciudad imperial. Mientras “La Fuerza del Sur” consiguió un triunfo agónico en casa, el cuadro tarmeño rescató un empate de oro en la altura del Cusco.

CD Moquegua se salvó en el último instante contra Atlético Grau. (Foto: X).

Triunfo agónico de CD Moquegua para quedarse en Primera

En el Estadio 25 de Noviembre, CD Moquegua venció 2-1 a Atlético Grau en la última jugada del encuentro. El equipo dirigido por Javier Soto había empezado abajo en el marcador tras un tanto de Pablo Lavandeira a los 24 minutos, pero logró darle vuelta al compromiso en el complemento para desatar la locura en las tribunas.

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Con esta victoria vital, el conjunto moqueguano alcanzó los 15 puntos en el Torneo Clausura y escaló en la tabla acumulada hasta las 33 unidades. De esta manera, aseguró matemáticamente su permanencia en la máxima categoría del fútbol peruano sin depender de otros resultados.

ADT Tarma roza la salvación tras empatar en Cusco

En paralelo, ADT Tarma igualó 2-2 en su visita a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Luis Pérez adelantó a la visita a los 16 minutos, pero el cuadro local remontó antes del descanso con anotaciones de Lucas Colitto (39′) y Facundo Callejo (42′), pese a sufrir la expulsión de su arquero Pedro Díaz.

Cuando parecía que el equipo tarmeño regresaba con las manos vacías, apareció Joaquín Pereyra a los 86 minutos para decretar la igualdad definitiva. Este punto permite a ADT sumar 13 puntos en el Clausura y llegar a 32 unidades en la tabla anual, sellando virtualmente su salvación.

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ADT Tarma robó un gran empate contra Cusco FC. (Foto: X).

El milagro que necesita FC Cajamarca para no descender

Los resultados de este lunes dejaron contra las cuerdas a FC Cajamarca, que suma 29 puntos en el acumulado y ocupa la penúltima casilla. El cuadro cajamarquino cerrará su participación este sábado 21 de noviembre visitando a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 3:30 p.m.

Incluso si FC Cajamarca logra dar el golpe en Matute para igualar los 32 puntos de ADT, su diferencia de gol actual (-19 frente a -12 de los tarmeños) lo condena. Para evitar acompañar a UTC a la Liga 2, el equipo cajamarquino está obligado a golear a los blanquiazules por al menos siete goles de diferencia.

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🔴EN 1 MINUTO: VICTORIA DE MOQUEGUA Y ASEGURA SU PERMANENCIA EN PRIMERA



Con un gol agónico de Bryan Angulo por la vía del penal, Moquegua gana su partido y se queda en la primera división del fútbol peruano.



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 📷 https://t.co/pFaPLGxP2T#L1MAX… pic.twitter.com/tpT1Hb4eZ4 — L1MAX (@L1MAX_) November 16, 2026

🔴EN 1 MINUTO: EMPATE TARMEÑO CON SABOR A TRIUNFO EN LA CIUDAD IMPERIAL



Cusco FC y ADT empataron 2 – 2 por la fecha 17 del Torneo Clausura, un empate que podría significar la permanencia de los tarmeños.



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Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

En la parte alta del certamen, Sport Huancayo lidera con 34 puntos y depende de sí mismo para coronarse ganador del Clausura. Sin embargo, Sporting Cristal y Universitario (ambos con 32 unidades) acechan de cerca a falta de disputarse sus encuentros pendientes en el cierre de la fecha 17.

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Así marcha la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Con Alianza Lima (69 puntos) y Universitario (61 puntos) firmes en los primeros lugares de la clasificación general, toda la atención se centró en la zona roja. Mientras UTC confirmó su pérdida de categoría pese a golear 5-2 a Los Chankas, CD Moquegua y ADT celebran su continuidad en la Liga 1.

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Resultados y partidos pendientes de la fecha 17

La última jornada del Torneo Clausura continuará esta semana con cuatro duelos clave que definirán tanto al ganador del certamen como los cupos finales a torneos internacionales:

Resultados confirmados:

Domingo 15 de noviembre: Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys

Domingo 15 de noviembre: Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

Lunes 16 de noviembre: UTC 5-2 Los Chankas

Lunes 16 de noviembre: Cusco FC 2-2 ADT

Lunes 16 de noviembre: CD Moquegua 2-1 Atlético Grau

Próximos partidos (hora peruana):

Miércoles 18 de noviembre: Alianza Atlético vs. FBC Melgar (3:00 p.m. – Estadio Campeones del 36)

Sábado 21 de noviembre: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (3:30 p.m. – Estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 22 de noviembre: Sporting Cristal vs. Cienciano (3:00 p.m. – Estadio Alberto Gallardo)

Domingo 22 de noviembre: Sport Huancayo vs. Universitario (3:00 p.m. – Estadio IPD Huancayo)

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