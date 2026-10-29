FPF anunció los cambios que tendrá la Liga 1 en 2027: vuelve la bolsa de minutos y menos extranjeros

Agustín Lozano, presidente de la FPF, confirmó los cambios en la Primera División para fomentar la utilización de jóvenes futbolistas locales. ¿En qué consiste el Plan de Fortalecimiento de Competiciones y Desarrollo de Talento 2027-2030?

Se venía comentando desde hace varias semanas sobre los cambios que se perfilaban para la Liga 1 de cara a la próxima temporada. Finalmente, el propio Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de una entrevista en Bicolor+ y de un comunicado oficial, confirmó el lanzamiento del Plan de Fortalecimiento de Competiciones y Desarrollo de Talento 2027-2030. Con esto, hay varias modificaciones para la Primera División del fútbol peruano.

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Este plan busca promover los nuevos talentos en el fútbol profesional y, de esta manera, proyectar al jugador peruano a las selecciones nacionales y también al fútbol del extranjero. El propio Agustín Lozano destacó este proyecto para darle un vuelco no sólo a los torneos del fútbol local sino también para los clubes, que serán los principales afectados a estas modificaciones.

¿Qué cambios habrá en Liga 1 para 2027?

UN SUB 23 OBLIGATORIO Y LA VUELTA DE LA ‘BOLSA DE MINUTOS’

Se han dispuesto varios cambios con tal de fomentar la presencia de jugadores jóvenes en los torneos profesionales del fútbol peruano, es decir, en Liga 1, Liga 2, Liga 3 y en la Copa de la Liga. A su vez, serán modificaciones progresivas y que deberán llegar a diferentes objetivos para 2030.

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Por ejemplo, en Liga 1, los clubes deberán tener obligatoriamente un futbolista Sub 23 (es decir, categoría 2004 o menor) dentro del campo de juego en cada partido. Por otra parte, se vuelve a utilizar la denominada “bolsa de minutos”, la cual irá aumentando progresivamente.

Más en detalle, los jugadores Sub-20 de cada club deberán sumar, por lo menos, un total de 2.200 minutos durante 2027. Dicho número aumenta para 2028, ya que deberán estar 2.500 minutos en campo. Y para 2029, una parte de esos minutos tiene que salir de futbolistas formados en las propias instituciones.

SE REDUCE EL CUPO DE EXTRANJEROS

El plan que anunció Lozano y la FPF también tiene modificaciones en las normas para inscribir jugadores extranjeros y en sus participaciones en los partidos. La idea es que su presencia no condicione el tiempo de juego de los jóvenes talentos nacionales.

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Para ello, según la nueva disposición, el cupo de extranjeros para Liga 1 contempla un máximo de seis jugadores foráneos para inscribir. Sin embargo, solo cinco de ellos podrán estar dentro del campo de juego de manera simultánea.

Caín Fara, jugador extranjero de Universitario de Deportes (Getty Images).

CAMBIOS EN LOS INGRESOS DE LOS CLUBES

Otro punto importante, pero no menor para el futuro de los clubes en la Liga 1, tiene que ver con cambios en la distribución de los ingresos de los derechos audiovisuales del certamen. Para esto, se tomarán en cuenta los trabajos que lleven a cabo los propios clubes en cuanto a la formación y desarrollo de sus juveniles.

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Según explicó la FPF, lo que se tomará en cuenta serán la infraestructura, el trabajo en divisiones menores, los resultados deportivos y el cumplimiento de licencias en cada institución. Pero, un punto clave es que todo lo que ingrese a través de la televisación, deberá destinarse a proyectos aprobados precisamente por la Federación.

En este sentido, la FPF aprobará solamente proyectos destinados a la propia formación y desarrollo de menores, infraestructura y tecnología deportiva y capacitación y scouting.

La intención de la directiva encabezada por Agustín Lozano es fomentar el crecimiento del fútbol peruano de manera “conjunta y sostenida”. Para ello, la propia Federación será la encargada de desarrollarlo y coordinar dicho proceso en conjunto con los clubes.

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